Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz : combien d’argent le gagnant de Wimbledon 2023 recevra-t-il ?

Dimanche, le monde entier s’arrêtera alors que Novak Djokovic, le numéro 2 mondial, s’opposera au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz pour le titre de Wimbledon 2023 alors que l’affrontement au sommet monumental aura lieu sur le court central du SW19.

Outre la gloire individuelle et les records en jeu, outre les droits de vantardise, il y a aussi un énorme prix en argent à gagner lors de la finale de Wimbledon. Le prix en argent devrait être le plus élevé jamais offert dans l’histoire de la majeure du tennis, égalant le montant remporté par Djokovic lorsqu’il a battu Rafael Nadal lors de la finale de Wimbledon 2019.

Le vainqueur entre Alcaraz et Djokovic recevra un beau prix en argent de 2,35 millions de livres sterling, ce qui équivaut à peu près à un peu plus de 19 crores de roupies.

Depuis la bataille Djokovic-Nadal en 2019, les deux tournois suivants en 2021 et 2022 ont été interrompus par Covid, tandis que le prix en argent a été augmenté de 11% le ramenant au niveau pré-pandémique.

Selon le directeur de Wimbledon, Ian Hewitt, le prix en argent a été augmenté « aux niveaux de 2019 avant la pandémie tout en offrant un soutien mérité aux joueurs dans les premiers tours de l’événement ».

Bien que le tennis ne soit pas le sport le plus gratifiant, participer aux tournois les plus importants et atteindre les étapes les plus profondes pourrait permettre aux athlètes de gagner des sommes qui changent leur vie. Chris Eubanks, qui a atteint les quarts de finale, a reçu une somme de 340 000 £.

En parlant de Novak Djokovic, le Serbe a déjà gagné près de 13 millions de livres sterling en prix grâce à ses performances passées à SW19, et le numéro 2 mondial cherchera à ajouter à sa poche un autre titre majeur.

Alcaraz, 20 ans, visera un exploit historique en cherchant à devenir le plus jeune athlète masculin à remporter la finale du simple de Wimbledon depuis Boris Becker.

D’autre part, Djokernole visera à égaler le total de 8 titres de Wimbledon de Roger Federer, le Serbe en ayant actuellement 7 à son actif.