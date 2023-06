Novak Djokovic cimente son statut dans le débat sur GOAT après avoir atteint le sommet du Grand Chelem masculin

Si le débat sur le meilleur homme à manier une raquette de tennis se résumait aux seules statistiques, le statut de Novak Djokovic en tant que GOAT (Greatest Of All Time) serait déjà décidé après avoir décroché un 23e titre du Grand Chelem à Roland-Garros dimanche. .

Le Serbe a battu Casper Ruud 7-6 (1) 6-3 7-5 pour éclipser la marque de Rafael Nadal de 22 titres du Grand Chelem et étendre son avantage sur le désormais retraité Roger Federer, qui a remporté 20 tournois majeurs.

Le trio a dominé le tennis masculin au cours des deux dernières décennies avec un total de 65 titres du Grand Chelem et divise l’opinion parmi leurs fidèles fans et analystes sur qui mérite d’être connu comme le meilleur du lot.

Mais c’est Djokovic qui est actuellement le dernier homme debout parmi les « Big Three » avec Nadal effectivement absent pour la saison après une opération au muscle de la hanche, bien que le Serbe ait minimisé l’importance de sa dernière couronne.

« Je ne veux pas dire que je suis le plus grand », a déclaré Djokovic aux journalistes.

« C’est irrespectueux envers les grands champions d’autres époques. Chaque grand champion de sa génération a laissé une trace énorme et ouvert la voie.

« Je laisse ces discussions à quelqu’un d’autre. »

Le joueur de 36 ans a remporté son premier titre du Grand Chelem en 2008 alors que Federer avait déjà remporté 13 de ses 20 couronnes et que l’ère de domination sans précédent de Nadal était en cours sur la terre battue parisienne avec l’Espagnol prêt à faire des percées sur les autres surfaces.

« Je me suis toujours comparé à ces gars-là, les deux plus grands rivaux de ma carrière », a déclaré Djokovic.

« Je l’ai dit avant qu’ils ne me définissent en tant que joueur. Tout le succès que j’ai, ils y ont contribué d’une certaine manière… les innombrables heures passées à réfléchir à ce qu’il faut pour les battre.

« C’est incroyable de savoir que j’ai une longueur d’avance sur Rafa mais en même temps, chacun écrit sa propre histoire. Je pense que chacun a un parcours unique qu’il devrait embrasser et suivre, mais bien sûr, nous trois et Andy (Murray), nous avons atteint l’âge d’or. »

L’ascension de Djokovic au classement général s’est accélérée en 2011 lorsqu’il a remporté trois tournois majeurs, un exploit qu’il a répété quatre ans plus tard pour atteindre deux chiffres.

Les progrès constants du Serbe au cours des dernières saisons témoignent de sa force mentale et de sa condition physique, alors même que ses collègues prétendants au titre GOAT ont commencé à ressentir les effets de leur longue carrière.

Federer a mis fin à sa carrière l’année dernière à l’âge de 41 ans après avoir remporté 20 titres majeurs, tandis que Nadal, 36 ans, pourrait être confronté à une tâche ardue pour gonfler son bilan, 2024 étant probablement sa dernière année sur le circuit.

Djokovic n’a fait que s’améliorer avec l’âge et sa victoire sur Ruud a prolongé son record de victoires-défaites en finale du Grand Chelem dans la trentaine à 11-2.

L’entraîneur serbe, Goran Ivanisevic, a déclaré qu’il espérait que Nadal pourrait revenir et remporter un autre majeur, mais ne doutait pas que Djokovic avait plus de titres en lui pour rester en tête, le claquement de calendrier étant désormais une possibilité réelle.

« Je suis vraiment désolé que Rafa ne soit pas là, mais j’ai dit il y a longtemps, avant même de devenir membre de l’équipe de Djokovic, que lui et Rafa, ils vont dépasser 22 », a déclaré Ivanisevic.

« J’espère que Rafa reviendra et en gagnera un de plus et que Novak sera le seul joueur à pouvoir gagner un Grand Chelem du calendrier. Il était à un match il y a deux ans, il a donc une chance cette année.

« C’est encore un long chemin, mais les Grands Chelems sont l’objectif maintenant. Je ne sais pas combien, mais il en a beaucoup plus dans son corps. »