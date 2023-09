Novak Djokovic célèbre sa 24e victoire au titre de l’US Open en hommage à Kobe Bryant | Nouvelles de la NBA

Novak Djokovic ne pouvait pas penser au numéro 24 sans penser à Kobe Bryant.

Ainsi, après avoir remporté l’US Open dimanche soir, le joueur de 36 ans a enfilé un t-shirt bleu rendant hommage à la légende des Los Angeles Lakers.

La chemise disait « Mamba Forever » sur le devant, ainsi que des photos de Bryant et Djokovic. Au dos, en violet, se trouvait le numéro 24 – l’un des deux numéros que Bryant portait au cours de sa carrière au Temple de la renommée.

Djokovic a déclaré qu’il avait eu l’idée il y a environ une semaine pour honorer son ami. Il a déclaré avoir reçu des conseils sur sa propre carrière de Bryant, décédé en 2020 dans un accident d’hélicoptère qui a également tué sa fille, Gianna, et sept autres personnes.

« Kobe était un ami proche. Nous avons beaucoup discuté de la mentalité du vainqueur lorsque je souffrais d’une blessure, que j’essayais de faire mon retour et de revenir au sommet du match », a déclaré Djokovic. « C’était l’une des personnes sur qui je comptais le plus.

« Il était toujours là pour tout type de conseil, de conseil, tout type de soutien de la manière la plus amicale », a-t-il ajouté.

« Alors bien sûr, ce qui s’est passé il y a quelques années avec le décès de lui et de sa fille m’a profondément blessé, et 24 est le maillot qu’il portait lorsqu’il est devenu une légende des Lakers et du basket mondial, alors j’ai pensé que cela pourrait être une chose agréable et symbolique. pour le reconnaître pour tout ce qu’il a fait.

La veuve de Bryant, Vanessa, a félicité Djokovic avec une publication sur Instagram, affirmant que « le Real reconnaît le Real » avec le hashtag « MambaMentality ».