Novak Djokovic bat Tommy Paul pour atteindre Summit Clash

Novak Djokovic a mis de côté un jeu fragile au début et a repris sa demi-finale de l’Open d’Australie contre l’Américain Tommy Paul non classé vendredi, remportant 7-5, 6-1, 6-2 pour se rapprocher d’un 10e championnat à Melbourne Park et 22e. Titre du Grand Chelem au général.

Les parents et le frère de Djokovic sont en ville pour le tournoi pour la première fois depuis qu’il y a remporté le trophée majeur n ° 1 en 2008, mais son père est resté à l’écart de ce match après avoir été pris dans un volet lié aux spectateurs qui ont apporté des drapeaux russes interdits. sur place en début de semaine.

Oubliez cette distraction potentielle. Oubliez l’ischio-jambier gauche fortement scotché qui était un problème la semaine dernière. Oubliez comment Djokovic a produit deux fois plus de fautes directes, 24, que de vainqueurs, 12, dans le premier set. Oubliez qu’il a perdu quatre matchs de suite d’un seul coup. Djokovic a réuni ce qu’il fallait pour prolonger sa séquence de victoires à l’Open d’Australie à 27 matchs, la plus longue de l’ère Open, qui remonte à 1968.

Il y a eu une pause dans cette série de victoires il y a un an, bien sûr, lorsque Djokovic a été expulsé d’Australie avant le début de la compétition parce qu’il n’était pas vacciné contre le COVID-19. Il n’a toujours pas reçu les vaccins, mais les contrôles stricts aux frontières établis par le pays pendant la pandémie ont été assoupli.

Dimanche, la tête de série n°4 Djokovic affrontera la tête de série n°3 Stefanos Tsitsipas, qui a éliminé Karen Khachanov 7-6 (2), 6-4, 6-7 (6), 6-3 pour atteindre sa première finale à Melbourne. Park et deuxième lors d’un Chelem.

Celui qui remportera la finale se hissera au premier rang du classement ATP. Pour Djokovic, cela marquerait un retour à une place qu’il occupe depuis plus de semaines que quiconque; pour Tsitsipas, cela marquerait un début là-bas.

“J’aime ce numéro. Tout dépend de vous. C’est singulier. C’est ‘1’ », a déclaré Tsitsipas, qui avait une fiche de 0-3 en demi-finale de l’Open d’Australie avant vendredi. “Ce sont les moments pour lesquels j’ai travaillé dur.”

Djokovic n’a jamais perdu une demi-finale ou une finale à Melbourne, réalisant un score parfait de 19-0, et ses neuf triomphes là-bas sont déjà un record masculin. S’il peut en ajouter un de plus pour accompagner ses sept titres à Wimbledon, trois à l’US Open et deux à l’Open de France, le Serbe de 35 ans égalerait Nadal pour le plus grand nombre de trophées du Grand Chelem remportés par un homme.

Djokovic a une fiche de 10-2 contre Tsitsipas, remportant les neuf dernières rencontres consécutives.

L’autre finale majeure de Tsitsipas a eu lieu à Roland-Garros 2021, lorsqu’il a remporté les deux premiers sets avant de perdre cette grosse avance et de perdre contre Djokovic en cinq.

Ce qui était lié à un moment amusant cette semaine, lorsque Djokovic a déclaré à propos de Tsitsipas : “Il n’a jamais joué de finale, est-ce que je me trompe ?” Rappelé par les journalistes de ce qui s’est passé à Roland Garros, Djokovic a répondu : « C’est vrai. Désolé mon mauvais.”

Interrogé sur cet échange vendredi, Tsitsipas a répondu avec une expression impassible et les mots: “Je ne me souviens pas non plus.”

Jusqu’à cette semaine, Paul, classé 35e, n’avait jamais dépassé le quatrième tour en 13 apparitions précédentes dans les tournois majeurs.

Le joueur de 25 ans est né dans le New Jersey et a grandi en Caroline du Nord, jouant au tennis dans un club où les murs étaient ornés d’affiches d’Andy Roddick – le dernier Américain à avoir remporté un titre en simple du Grand Chelem, il y a bien longtemps. Open des États-Unis 2003. Cette sécheresse se poursuivra pour le moment, car même si Djokovic n’était pas à son meilleur dans le premier set, il a été assez bon à la fin, brisant le dernier match et n’a jamais cédé.

Les blips de Djokovic sont arrivés dès le départ.

Le jeu de jambes n’était pas à la hauteur de son standard habituel d’atteinte de chaque balle. La prise de vue était médiocre. Le service était moyen.

Il a eu une petite discussion avec l’arbitre de chaise. Il a commencé à faire des gestes et à crier en direction de l’entraîneur Goran Ivanisevic et du reste de cet entourage.

Lors du premier match, Djokovic a raté un overhead, une faiblesse qu’il n’a jamais résolue. Il a jeté un revers dans le filet. Il a commis une double faute. Et juste comme ça, trois minutes plus tard, il a offert une balle de break à Paul. Djokovic a sauvé cela, mais un autre revers manqué a fourni une autre chance de pause à quelqu’un jouant le plus grand match de sa vie.

Djokovic a également sauvé cela, a récupéré ce match et a pris une avance de 5-1. Puis vint l’accalmie. Il s’est cassé en servant pour le set là-bas. Et encore une fois à 5-3, lorsque Paul a frappé un coup droit sur toute la ligne et que le revers de Djokovic sur un point de 29 coups a atterri.

Paul a tenu pour 5 partout. Pourrait-il en faire un match?

Plus pour longtemps. Djokovic, le plus grand retourneur de sa génération, ou peut-être de n’importe quelle génération, a rompu pour clôturer ce set, lorsque Paul a envoyé un coup droit large. Des drapeaux serbes ont été déployés dans toutes les tribunes et la Rod Laver Arena a été remplie de chants du surnom à deux syllabes de Djokovic, « No-le ! Non-le !”

Le concours n’a jamais été vraiment un concours à partir de là.

Tsitsipas a eu plus de mal à suivre strictement les règles régissant le chronomètre de service de 25 secondes et les fautes de pied qu’il ne l’a fait en battant Khachanov pendant près de trois sets complets, puis a récupéré après avoir perdu deux balles de match à la fin du troisième.

Tsitsipas a rapidement repris pied, prenant une avance de 3-0 en quatrième et clôturant la victoire environ 40 minutes après sa première opportunité.

Dans la perspective de dimanche, il a déclaré: “Je ne pourrais pas être plus prêt pour ce moment.”

