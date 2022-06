Novak Djokovic bat Thanasi Kokkinakis pour rester sur la bonne voie pour un quatrième titre consécutif à Wimbledon | Actualités Tennis

Novak Djokovic a battu l’Australien Thanasi Kokkinakis sur le court central

Le champion en titre Novak Djokovic est confortablement qualifié pour le troisième tour à Wimbledon après une victoire en deux sets contre l’Australien Thanasi Kokkinakis.

La tête de série, en lice pour un septième titre au All England Club, n’avait pas été convaincante lors de sa victoire sur le Coréen Kwon Soon-woo lors de son premier match sur gazon depuis la finale de l’an dernier.

Mais, de manière inquiétante pour le reste du tableau masculin, Djokovic ressemblait davantage au joueur qui n’a pas perdu un match ici depuis 2017 alors qu’il battait sans effort le numéro 79 mondial Kokkinakis 6-1 6-4 6-2.

Le joueur de 35 ans est en lice pour un quatrième titre consécutif pour passer au niveau de Pete Sampras sur sept, et dans l’un des détenteurs du record masculin Roger Federer, et sur cette forme, il est difficile de voir quelqu’un l’arrêter.

Après avoir remporté la victoire en exactement deux heures, Djokovic a déclaré : “Je suis satisfait de ma performance aujourd’hui. Une performance de très haute qualité.

“Je dois dire que je suis assez satisfait de la façon dont j’ai élevé le niveau du tennis en deux jours.

“J’espère que je pourrai garder cette trajectoire, en pensant simplement au prochain défi et en espérant que les choses s’amélioreront au fil du tournoi.”

Djokovic a clôturé la victoire en deux heures sur sa deuxième balle de match pour organiser une rencontre de troisième tour contre l’un ou l’autre du Chili. Alejandro Tabilo ou compatriote serbe Miomir Kecmanovic.

Français oublieux Ugo Humbert a laissé ses raquettes derrière lui avant son match contre Casper Ruud.

Malgré un retard de pluie de plus d’une heure et demie, le numéro 112 mondial de 24 ans a tout de même réussi à arriver sur Court Two sans les outils de son métier.

Mais après avoir envoyé quelqu’un au vestiaire pour les chercher, Humbert s’est rappelé comment jouer en éliminant la troisième tête de série Ruud.

Le Norvégien Ruud, finaliste de Roland-Garros, n’est pas fan des courts en gazon et s’est retiré 3-6 6-2 7-5 6-4.

