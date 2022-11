Novak Djokovic bat Taylor Fritz en demi-finale pour se rapprocher du record de Roger Federer

Novak Djokovic est resté sur la bonne voie pour un sixième titre record de la finale de l’ATP Tour après une victoire 7-6 (7/5), 7-6 (8/6) sur Taylor Fritz à Turin samedi.

Djokovic a balayé sa rencontre meurtrière avec Daniil Medvedev la veille pour diriger la demi-finale contre l’Américain, neuvième tête de série.

Le Serbe de 35 ans affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre Andrey Rublev et Casper Ruud.

Sa victoire lors de la finale de dimanche lui permettra d’égaler les six victoires de Roger Federer dans le tournoi regroupant les huit meilleurs joueurs du monde cette saison.

“J’ai dû me battre pour survivre”, a déclaré Djokovic, qui a maintenant atteint la finale de l’événement de fin de saison à huit reprises et a gagné pour la dernière fois en 2015.

« Je ne me sentais pas très réactif ni très à l’aise. Je savais qu’en entrant dans le match d’aujourd’hui après la bataille exténuante d’hier contre Medvedev, il me faudrait un certain temps pour m’adapter et trouver le mouvement dynamique dont j’avais besoin contre Fritz, qui est l’un des meilleurs serveurs du Tour.”

Djokovic a maintenant battu Fritz, 25 ans, lors de leurs six rencontres.

“Je suis extrêmement bouleversé par le match, plus encore par les choses qui se passent dans un match que je ne peux pas contrôler”, a déclaré l’Américain, qui jouait pour la première fois dans le tournoi des Masters après avoir profité du retrait de numéro un mondial Carlos Alcaraz.

“Mais je suis sûr que dans deux semaines, je regarderai en arrière et je dirai, oui, comme si c’était une très bonne semaine.

“Non seulement j’ai eu la chance de jouer les finales du World Tour, mais j’ai réussi à sortir du groupe et j’ai remporté deux bonnes victoires.

“Je pense que mes plats à emporter sont que lorsque Novak a joué, il a été le meilleur joueur.

« Cela ne fait aucun doute. Quand il n’a pas joué, ce qui est une grande partie de l’année, nous avons vu beaucoup de résultats différents parce que quand vous le sortez de l’équation, je pense que tous les autres joueurs sont de niveau extrêmement proche.

«Il y a 15 à 20 personnes qui peuvent toutes se battre un jour donné compte tenu des circonstances. C’est la raison pour laquelle beaucoup de ces résultats différents, différentes personnes gagnent. C’est comme ça que ça se passe.”

Djokovic visera son deuxième titre majeur de l’année, après Wimbledon, après avoir raté une partie importante de la saison, notamment l’Open d’Australie et l’US Open, pour son refus de se faire vacciner contre le covid.

Le Serbe a tenu bon en grande partie grâce à l’efficacité de son service – il a remporté 85% des points joués sur son premier service dans le premier set et 75% tout au long du match, et sa capacité à porter le coup fatal au bon moment.

Fritz n’a pas fait beaucoup d’erreurs, mais ils ont tous été lourdement pénalisés.

Djokovic est à la poursuite de son cinquième titre de la saison au niveau de la tournée après Rome, Wimbledon, Tel Aviv et Astana et détient désormais un record de carrière de 45-17 aux finales ATP, qu’il a remportées en 2008 à Shanghai et en 2012, 2013, 2014 et 2015 à Londres).

“Je suis très heureux de pouvoir concourir pour un autre grand trophée, l’un des plus grands que nous ayons dans notre sport”, a déclaré Djokovic.

“J’espère que je pourrai jouer au niveau auquel j’ai joué la plupart des matchs cette semaine et obtenir un trophée.”

