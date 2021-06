Novak Djokovic bat Rafael Nadal pour organiser la finale contre Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic a remis 13 fois champion Rafael Nadal seulement sa troisième défaite en 16 ans et 108 matches à la Internationaux de France vendredi pour atteindre sa sixième finale de Roland-Garros dans une confrontation épique qui a même battu le couvre-feu Covid-19 du pays.

Dans leur 58e affrontement en carrière, Djokovic a triomphé 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 et reste sur la bonne voie pour capturer un 19e majeur et devenir le premier homme en plus de 50 ans à remporter deux fois les quatre Chelems.

Djokovic, le champion 2016 à Paris qui avait également battu Nadal lors du tournoi 2015, affrontera Stefanos Tsitsipas en finale dimanche dans ce qui sera son 29e match de championnat du Chelem.

