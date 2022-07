Novak Djokovic bat Nick Kyrgios pour remporter son septième titre à Wimbledon

Ceux-ci sont venus dans le bris d’égalité du quatrième set, alors que Djokovic gémissait à travers les rallyes et induisait Kyrgios dans quatre erreurs consécutives pour prendre une avance de 6-1.

Sur sa troisième balle de match, Djokovic a poussé Kyrgios au fond du terrain et a vu un dernier revers frapper le filet. Il a levé les bras et, comme il l’a fait tant de fois auparavant, a goûté à l’herbe du court central pour célébrer.

Dans la longue histoire de ce tournoi, il y a eu des finales avec des champions plus légendaires et des joueurs bien plus aimés que Djokovic et Kyrgios, mais il est peu probable qu’il y en ait jamais eu une qui ait présenté un plus grand contraste de styles, de CV de tennis, de personnalité et même dans leur approche du tennis et de la vie.

Djokovic, 35 ans, est entré dans le match à la recherche de son 21e titre du Grand Chelem, juste derrière Rafael Nadal, qui en a 22. (Roger Federer, qui aura 41 ans le mois prochain et se remet d’une opération au genou, en a 20. La semaine dernière, il s’est engagé à essayez de revenir à Wimbledon une dernière fois.)