Novak Djokovic bat Nick Kyrgios pour le 7e titre de Wimbledon

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Novak Djokovic a attendu. Il a attendu que Nick Kyrgios perde sa concentration et perde son chemin. Il a attendu de trouver la bonne lecture sur les gros services de son adversaire. Attendu que son propre niveau soit à la hauteur de l’occasion.

Djokovic n’est pas gêné par un déficit – dans un match, un set, un match. Il ne craint pas la résolution de problèmes. Et à Wimbledon, depuis pas mal de temps déjà, il ne se laisse pas abattre.

Djokovic a utilisé son talent constant pour battre Kyrgios, qui livre des as, frappe au coup par coup, bavardant constamment 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) dimanche pour un quatrième championnat consécutif de Wimbledon et septième au total. .

Djokovic, tête de série, a couru sa course sans défaite au tournoi du Grand Chelem sur gazon à 28 matchs et a porté sa carrière à 21 trophées majeurs, brisant une égalité avec Roger Federer et se déplaçant juste un derrière les 22 de Rafael Nadal pour le plus dans l’histoire. du tennis masculin.

Chez les hommes, seul Federer, avec huit, a remporté plus de titres à Wimbledon que Djokovic. À l’ère professionnelle, seul Federer était plus âgé (de moins d’un an) que Djokovic, 35 ans, lors de sa victoire au All England Club.

Ce retour sur un après-midi ensoleillé a suivi ceux des quarts de finale, lorsque Djokovic a effacé un déficit de deux sets contre la tête de série n ° 10 Jannik Sinner, et en demi-finale, lorsque le n ° 9 Cam Norrie a remporté le premier set. Lors du match pour le titre de l’an dernier à Wimbledon, Djokovic a perdu le premier set. Lors de la finale 2019, il a effacé deux points de championnat face à Federer.

Il y a eu deux moments particulièrement clés dimanche, ceux que Kyrgios n’a pas lâchés alors qu’il commençait à courir des monologues, criant sur lui-même ou son entourage (qui n’inclut pas d’entraîneur à plein temps), gagnant un avertissement pour jurons, trouvant des raisons de en désaccord avec l’arbitre de chaise qu’il a cogné avant le match et qui a jeté une bouteille d’eau.

Dans le deuxième set, avec Djokovic servant à 5-3, Kyrgios est arrivé à aimer-40 – un trio de points de rupture. Mais Kyrgios a joué quelques retours occasionnels, et Djokovic a finalement tenu.

À la fin de ce set, Kyrgios fit un signe dédaigneux vers sa boîte, s’assit et laissa tomber sa raquette sur le gazon, puis grommela, à personne en particulier : “C’était l’amour-40 ! Peut-il devenir plus gros ou quoi ? ! Est-ce assez grand pour vous ?!”

Et puis, dans le troisième set, avec Kyrgios servant à 4-tout, 40-amour, il a de nouveau laissé un jeu apparemment scellé s’échapper, avec Djokovic qui s’y est cassé.

Kyrgios, classé 40e, tentait de devenir le premier champion masculin non classé à Wimbledon depuis Goran Ivanisevic en 2001. Ivanisevic est maintenant l’entraîneur de Djokovic et était dans la loge des invités du court central pour le match.

Kyrgios, l’Australien de 27 ans, n’avait jamais dépassé les quarts de finale lors des 29 précédentes apparitions en Grand Chelem – et la dernière fois qu’il l’a fait aussi loin, c’était il y a 7 ans et demi.

À certains égards, il a volé la vedette dimanche. Il a tenté des tirs entre ses jambes, en a frappé certains avec le dos au filet, a martelé des services jusqu’à 136 mph et a produit 30 as. Il a utilisé un service sous les bras, puis en a simulé un plus tard.

Pour tous les records importants et autres factoïdes enregistrés dans le Wimbledon Compendium de 560 pages – y compris des catégories telles que «joueurs ambidextres» ou «finalistes qui portaient des lunettes lors d’une finale» – aucune mention n’est faite de «services sous les bras dans un gentleman. final », mais il semble sûr de dire que c’était une première.

Peut-être, à certains égards, aurait-il été approprié qu’un joueur aussi unique devienne le champion d’un Wimbledon aussi unique.

Tous les joueurs représentant la Russie ou la Biélorussie ont été interdits par le All England Club en raison de la guerre en Ukraine ; parmi les hommes qui se sont tenus à l’écart du terrain figuraient Daniil Medvedev, classé n ° 1, champion en titre de l’US Open, et Andrey Rublev, n ° 8. En réponse, les circuits de tennis professionnels WTA et ATP ont pris la décision sans précédent de retirer tous les points de classement de Wimbledon.

Une femme née en Russie mais qui représente le Kazakhstan depuis quatre ans, Elena Rybakina, a remporté le trophée féminin samedi avec une victoire 3-6, 6-2, 6-2 sur Ons Jabeur. C’était le premier match pour le titre de Wimbledon depuis 1962 entre deux femmes faisant leurs débuts en finale du Grand Chelem, et Rybakina, au n ° 23, est la deuxième championne féminine la plus basse du All England Club depuis le début du classement informatisé WTA en 1975.

Il y a plus : Federer a raté le tournoi pour la première fois depuis la fin des années 1990 car il se remet encore d’une série d’opérations au genou droit. L’homme n ° 2 du classement, Alexander Zverev, s’est absenté après s’être déchiré les ligaments de la cheville à Roland-Garros. Trois des 20 meilleurs hommes têtes de série, dont le finaliste 2021 Matteo Berrettini, se sont retirés de Wimbledon après le début parce qu’ils ont été testés positifs pour COVID-19.

Et Nadal s’est retiré avant d’être censé affronter Kyrgios en demi-finale, la première fois depuis 1931 qu’un homme s’est incliné à Wimbledon en demi-finale ou en finale.

Quant à Kyrgios, son talent est indéniable. Mais au fil des ans, il s’est davantage fait remarquer pour sa préférence pour le style plutôt que pour le fond sur le court, son tempérament qui lui a valu des expulsions et des suspensions, et son goût pour la vie nocturne.

Au cours des deux dernières semaines seulement, Kyrgios a accumulé 14 000 $ d’amendes – une pour avoir craché sur un spectateur chahuteur après une victoire au premier tour, une autre pour avoir insulté lors d’une victoire très controversée contre la tête de série n ° 4 Stefanos Tsitsipas au troisième tour – et attrapé flack pour avoir porté un chapeau rouge et des baskets avant ou après les matchs dans un endroit où les vêtements entièrement blancs sont obligatoires. Lui et le monde ont également appris qu’il devait comparaître devant un tribunal australien pour faire face à une allégation d’agression.

___

Howard Fendrich, Associated Press