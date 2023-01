Novak Djokovic bat Denis Shapovalov pour organiser un affrontement en demi-finale avec Daniil Medvedev

La tête de série Novak Djokovic a affronté le dangereux Canadien Denis Shapovalov avec une performance à haut indice d’octane vendredi pour organiser une demi-finale internationale d’Adélaïde avec l’ancien numéro un mondial Daniil Medvedev.

Le Serbe, en quête d’un 92e titre en carrière en vue de l’Open d’Australie ce mois-ci, a surmonté les premières oscillations avant de prendre son envol pour gagner 6-3, 6-4.

Il rencontre désormais Medvedev, vice-champion des deux derniers tournois du Grand Chelem à Melbourne, qui s’est montré trop fort pour sa compatriote Karen Khachanov 6-3, 6-3.

“Je pense que le score ne vous donne probablement pas une bonne idée de ce qui s’est passé sur le terrain, c’était un match si serré – deux heures pour deux sets”, a déclaré Djokovic.

“Le premier set a été extrêmement épuisant pour nous deux, nous nous sommes poussés à la limite physiquement… Je suis définitivement satisfait de la façon dont je me suis battu ce soir.”

Il a eu un départ chancelant, perdant deux points de rupture dans un long premier match.

Mais il a récupéré pour tenir et après qu’un feu d’artifice à proximité ait interrompu le jeu pendant cinq minutes, il a commencé à prendre la mesure du Canadien et a breaké pour 5-3 avant de servir le set.

Djokovic a pris les devants 3-1 dans le deuxième set et tout semblait fini, mais Shapovalov s’est rallié avant que le joueur de 35 ans ne prolonge son record de carrière sur son adversaire à 8-0.

Peu a séparé Medvedev et Khachanov lors de leurs six premiers matchs avant que Medvedev ne récolte 12 points sur 15 pour briser deux fois et décrocher le premier set.

Khachanov a ouvert une avance de 3-1 dans la seconde mais n’a pas pu maintenir la pression alors que Medvedev revenait en trombe.

« Jamais facile de jouer son compatriote. Je suis heureux d’avoir vraiment réussi à élever mon niveau, en particulier à la fin des deux sets et vraiment heureux d’avoir atteint les demi-finales”, a déclaré Medvedev, troisième tête de série.

“Je joue bien en ce moment et honnêtement, c’est tout ce qui compte.”

Le Japonais Yoshihito Nishioka a également progressé, battant l’Australien Alexei Popyrin 7-6 (7/4), 6-7 (8/10), 6-2 pour continuer sa belle forme de début de saison, après avoir déjà bouleversé le numéro 11 mondial Holger Rune.

Il a organisé une demi-finale contre l’Américain Sebastian Korda après sa victoire 7-5, 6-1 sur la sixième tête de série Jannik Sinner 7-5, 6-1, qui a reçu un traitement à la hanche à la fin du premier set et a semblé gêné. dans la seconde.

– Jabeur en tête d’affiche des gagnantes féminines –

La tête de série féminine Ons Jabeur a pris un retard de 3-0 dans le premier set contre l’Ukrainienne Marta Kostyuk, mais s’est ralliée pour gagner 7-6 (7/5), 7-5.

“Je n’ai pas commencé comme je le voulais… Je n’arrêtais pas de me dire de mettre deux ou trois balles pour entrer dans le match”, a déclaré Jabeur. “Je suis plutôt content de ne pas avoir fait trois sets avec elle. “

La Tunisienne affrontera l’adolescente tchèque montante Linda Noskova pour une place en finale après avoir battu la vétéran Victoria Azarenka 6-4, 6-7 (3/7), 7-6 (8/6).

La numéro cinq mondiale Aryna Sabalenka a résisté à Marketa Vondrousova pour réserver sa place dans le dernier carré.

La Biélorusse a surmonté des conditions chaudes pour éliminer son adversaire tchèque 6-3, 7-5 et poursuivre sa solide forme de fin de saison 2022 où elle a terminé deuxième des finales WTA.

La récompense de la deuxième tête de série est un affrontement dans les quatre derniers avec la vétéran roumaine Irina-Camelia Begu, qui a surpris la numéro neuf mondiale russe Veronika Kudermetova 7-5, 6-4.

“Je pense que parce que je reste très calme et que je me sens chez moi ici, c’est pourquoi je joue très bien”, a déclaré Sabalenka. “Je n’ai pas encore perdu de set. J’espère que je vais continuer comme que.”

L’Open d’Australie commence dans moins de deux semaines.

