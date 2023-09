Novak Djokovic bat Daniil Medvedev et remporte l’US Open pour un 24e titre historique du Grand Chelem

Novak Djokovic est sorti d’une finale exaltante et épuisante de l’US Open avec un 24e titre du Grand Chelem dimanche soir, utilisant chaque once de son énergie et un peu de ruse au service et à la volée pour battre Daniil Medvedev 6-3, 7-6 (5) , 6-3 dans un match plus serré que ne l’indiquait le score en deux sets.

Djokovic, un Serbe de 36 ans, a remporté un titre majeur en simple devant Serena Williams pour devenir le premier joueur à en remporter 24 dans l’ère Open, qui a débuté en 1968. Margaret Court a également récolté un total de 24, mais 13 de ceux-ci sont venus avant que les professionnels ne soient admis aux événements du Slam.

Il y a eu des moments, en particulier dans le deuxième set d’une heure et 44 minutes, qui était autant une question de ténacité que de talent, où Djokovic semblait faiblir. Après certains des points les plus épuisants – et il y en avait beaucoup – il se penchait avec les mains sur les genoux ou utilisait sa raquette comme support ou faisait une pause pour se dégourdir les jambes.

Ce triomphe contre Medvedev, l’adversaire qui l’avait battu en finale 2021 à Flushing Meadows pour mettre un terme à une tentative pour le premier Grand Chelem d’une année civile depuis plus d’un demi-siècle, a fait de Djokovic le champion masculin le plus âgé de l’US Open. ère.