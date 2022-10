Novak Djokovic bat Cristian Garin au premier tour

Le numéro 7 mondial Novak Djokovic a battu Cristian Garin 6-1, 6-1 en seulement 62 minutes lors du premier tour de l’Astana Open, ici mercredi.

Après avoir remporté son 89e titre au niveau de la tournée sans perdre un set à Tel Aviv dimanche, Djokovic a maintenu son niveau impressionnant dans une performance presque sans faille lors de ses débuts en tournoi au Kazakhstan.

Le Serbe était en contrôle depuis le début, trouvant de la cohérence et de la précision avec ses coups de fond pour maintenir Garin sous pression alors qu’il convertissait cinq des huit points de rupture en route pour augmenter son avance de la série ATP Head to Head contre le Chilien à 3-0.

“Du début à la fin, (ce fut) une belle performance. Jouant dans un nouveau tournoi, dans des conditions différentes, le premier match n’est jamais facile. Évidemment, tu cherches à voir comment tu vas t’adapter, mais je l’ai fait parfaitement, vraiment, j’ai joué du mieux que je peux. Je l’ai juste fait travailler et j’ai utilisé toutes les opportunités qui se présentaient à moi », a déclaré Djokovic après le match.

Cette victoire élève Djokovic d’une place à la 14e place de l’ATP Live Race To Turin alors qu’il tente de se qualifier pour la finale de l’ATP pour la 15e fois. Grâce à sa victoire à Wimbledon cette année, le Serbe n’a qu’à terminer dans le Top 20 de la course pour se qualifier pour la pièce maîtresse de la saison, où il est cinq fois champion.

Djokovic a été particulièrement impressionnant au début contre le n ° 81 mondial Garin alors qu’il a bondi au premier set avec style avec une combinaison de coups de fond fulgurants et de services cliniques.

Bien que Garin ait repoussé un point de rupture pour tenir 1-1 dans le deuxième set, le niveau du Serbe a à peine baissé alors que Garin a été laissé impuissant face à un barrage implacable de son adversaire, qui a terminé le match après avoir perdu seulement six points derrière lui. servez.

Avec son triomphe à Tel Aviv le week-end dernier, Djokovic est devenu le seul joueur de l’ATP à avoir remporté des titres sur terre battue (Rome), sur gazon (Wimbledon) et sur dur en 2022. Le septuple numéro 1 de fin d’année a admis sa capacité à s’adapter rapidement. aux nouvelles conditions signifiait qu’il se sentait à l’aise à Astana, malgré le fait que les courts aient joué considérablement plus lentement que ceux d’Israël la semaine dernière.

“J’ai eu la chance de m’adapter assez rapidement à différentes conditions et surfaces tout au long de ma carrière”, a déclaré Djokovic.

« Mais je pense que cette expérience aide à savoir quoi faire. Mais [also] gagner un tournoi, (par opposition à) perdre en finale ou en demi-finale, fait une différence mentalement. En entrant dans ce tournoi, je me sens confiant, je me sens excité, je me sens motivé, donc je pense que cela aide aussi à s’adapter rapidement », a-t-il ajouté.

Le prochain adversaire du Serbe à Astana alors qu’il vise son quatrième titre de la saison au niveau de la tournée sera le numéro 34 mondial, Botic van de Zandschulp.

