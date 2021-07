Novak Djokovic atteint le 50e quart de finale du Grand Chelem

Novak Djokovic a atteint lundi son 50e quart de finale du Grand Chelem avec une victoire en deux sets sur le Chilien Cristian Garin à Wimbledon. Le numéro un mondial Djokovic s’est hissé dans les huit derniers du All England Club avec une victoire de 6-2, 6-4, 6-2 et affrontera le Hongrois Marton Fucsovics ou le cinquième tête de série russe Andrey Rublev pour une place en demi-finale .

« Les niveaux de confiance sont très élevés après avoir remporté Roland-Garros », a déclaré Djokovic.

«C’était l’une de mes plus grandes victoires dans les circonstances – deux à cinq sets, deux à quatre sets la deuxième semaine.

« Ils m’ont beaucoup pris mais ils m’ont aussi donné des ailes.

« Plus j’avance dans le tournoi, plus je me sens à l’aise et j’attends avec impatience le prochain défi. »

Djokovic, le sextuple champion de Wimbledon et à la poursuite d’un 20e titre majeur, un record, est à mi-chemin d’un calendrier du Grand Chelem.

Seuls deux hommes ont balayé les quatre tournois majeurs la même année, Rod Laver le plus récent en 1969.

Djokovic a brisé le service cinq fois lundi et a frappé 28 vainqueurs, soit deux fois plus que son adversaire chilien, 17e tête de série.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici