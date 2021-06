Novak Djokovic atteint la finale du double à Majorque avant Wimbledon

Novak Djokovic a atteint la finale du double des championnats de Majorque jeudi alors que le Serbe poursuit ses préparatifs pour Wimbledon la semaine prochaine. Le numéro un mondial s’entraîne sur gazon à Majorque avant de tenter de remporter son 20e titre en simple du Grand Chelem au All England Club. Djokovic et son partenaire espagnol Carlos Gomez-Herrera ont battu les troisièmes têtes de série Oliver Marach et Aisam-ul-Haq Qureshi 6-3, 7-6 (7/4) pour atteindre la finale de leur premier tournoi à jouer ensemble.

« Je ne pense pas que nous nous attendions à atteindre la finale », a déclaré Djokovic dans une interview sur le terrain par la suite. « Mais si nous jouons bien, nous pouvons très bien revenir, nous servons très bien et je pense que nous avons un filet assez solide Jeu.

« Tout autour, tout a cliqué de manière assez étonnante au cours des derniers jours pour nous. Je suis juste super ravi de partager le court avec lui et d’atteindre notre première finale ensemble. »

Djokovic espère remporter son deuxième titre en double après avoir remporté le tournoi de double à Queen’s aux côtés de Jonathan Erlich en 2010.

Lui et Gomez-Herrera affronteront soit les quatrièmes têtes de série Simone Bolelli et Maximo Gonzalez, soit les deuxièmes têtes de série Philipp Oswald et Marcus Daniell en finale.

En simple, la tête de série Daniil Medvedev a réussi un premier set serré pour battre le Norvégien Casper Ruud 7-5, 6-1 et réserver sa place en demi-finale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici