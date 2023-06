Novak Djokovic après une victoire record en Grand Chelem

Novak Djokovic insiste sur le fait qu’il est « irrespectueux » de le saluer comme le plus grand joueur de tous les temps après avoir décroché un record du 23e titre du Grand Chelem masculin dimanche.

Djokovic, 36 ans, a battu Casper Ruud en deux sets lors de la finale de Roland-Garros, brisant l’égalité de 22 tournois majeurs qu’il partageait avec son rival de longue date Rafael Nadal.

Un troisième titre à Roland Garros s’ajoute à ses 10 trophées de l’Open d’Australie, sept Wimbledon et trois à l’US Open.

Il est le seul homme à avoir remporté les quatre Grands Chelems à au moins trois reprises et lundi, il reviendra au premier rang mondial et entamera une 388e semaine au sommet de la pile.

« Je ne veux pas dire que je suis le plus grand, car je pense que c’est un manque de respect envers tous les grands champions des différentes époques de notre sport qui a été joué d’une manière complètement différente de celle d’aujourd’hui », a déclaré Djokovic.

« Alors je laisse ce genre de discussions sur qui est le plus grand à quelqu’un d’autre. J’ai bien sûr une foi et une confiance énormes en moi et en tout ce que je suis, qui je suis et ce que je suis capable de faire. »

Cependant, bien qu’il soit devenu le plus ancien champion de Roland-Garros, il a averti qu’il était loin d’avoir terminé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait gagner 24 ou 25 tournois majeurs, il a répondu : « Pourquoi pas ? »

Onze de ses titres du Grand Chelem ont été remportés depuis ses 30 ans.

La retraite est loin pour un homme qui a déjà vu Roger Federer raccrocher sa raquette avec 20 majors à son nom tandis que Nadal, 37 ans, absent le reste de la saison avec blessure, a déjà déclaré que 2024 serait la sienne. dernier en tant que professionnel.

« Bien sûr, le voyage n’est toujours pas terminé », a déclaré Djokovic. « Je pense que si je gagne des Grands Chelems, pourquoi même penser à mettre fin à la carrière qui dure déjà depuis 20 ans.

« Donc, je me sens toujours motivé, je me sens toujours inspiré pour jouer le meilleur tennis dans ces tournois. Ce sont ceux qui comptent le plus, je suppose, dans l’histoire de notre sport.

« J’attends maintenant avec impatience Wimbledon », a ajouté Djokovic où il tentera d’égaler le record de huit titres de Federer.

L’entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic, a salué la star serbe pour sa capacité à installer un « logiciel » spécial à chaque fois qu’un tournoi du Grand Chelem se déroule.

« C’est fascinant à voir, parce que parfois vous pensez, d’accord, maintenant vous en avez 23. Mais il va trouver, encore une fois, une sorte de motivation pour gagner 24, peut-être 25, qui sait où est la fin », a déclaré Ivanisevic.

– ‘Pas un mec facile’ –

« Il garde son corps en pleine forme, il est en pleine forme. Il est incroyable, et il bouge toujours comme un chat sur le terrain. Il est là, comme un ninja. »

Cependant, l’ancien vainqueur de Wimbledon a admis que Djokovic n’était « pas un gars facile », tant son ardeur à entrer dans l’histoire.

« Surtout quand quelque chose ne va pas dans son sens. Mais on est là pour se remettre et se faire battre, on est là pour qu’il se sente mieux, pour qu’il soit plus performant.

« Parfois pas facile. Parfois c’est très compliqué. Mais dans l’ensemble, c’est pour ce que tu vis, tu sais, des tournois comme ça, des finitions comme ça. »

Djokovic est arrivé à Paris après avoir enduré une saison médiocre sur terre battue, ne dépassant pas les quarts de finale de l’un des trois événements auxquels il a participé.

Il y avait l’inquiétude supplémentaire de la récurrence d’une blessure au poignet de longue date.

« Le jour où nous sommes arrivés ici, il allait mieux, il était plus motivé, il avait plus faim. Chaque jour, il a joué de mieux en mieux », a déclaré Ivanisevic, qui pense que la victoire de Djokovic sur le numéro un mondial Carlos Alcaraz en demi-finale a été la clé de sa course au titre.

« Je pensais que contre Alcaraz pendant une heure et demie, il avait joué un tennis incroyablement intelligent et incroyable », a déclaré Ivanisevic.

« Et aujourd’hui, il vient de terminer ce que nous avons commencé à Monte Carlo, à pratiquer, et maintenant c’est le jour de paie. Nous encaissons le chèque. »

