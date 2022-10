Novak Djokovic affrontera Marin Cilic dans le match pour le titre de Tel Aviv

L’as de tennis serbe Novak Djokovic a continué à maintenir sa course parfaite à l’Open de Watergen de Tel Aviv avec la meilleure tête de série produisant une performance de haute qualité en demi-finale pour prendre le dessus sur le Russe Roman Safiullin 6-1, 7-6 (3) et atteindre son quatrième finale de niveau tour en 2022.

Djokovic, 35 ans, affrontera la deuxième tête de série, le Croate Marin Cilic, vainqueur 7-5, 6-3 contre le Français Constant Lestienne dans le tournoi ATP 250.

Djokovic n’a laissé tomber que trois points sur son service dans un premier set presque parfait alors qu’il marquait son autorité au début de son premier affrontement contre le n ° 104 mondial Safiullin. Le Russe, cependant, a élevé son niveau dans le deuxième set, trouvant sa gamme avec ses puissants coups de fond pour briser la tête de série alors qu’il servait pour le match à 5-4. Cependant, Djokovic est resté calme dans le tie-break pour remporter sa troisième victoire consécutive de la semaine en Israël en 95 minutes.

“Je pense que c’était un match très compétitif, surtout dans le deuxième set”, a déclaré Djokovic, cité par atptour.com. “Je dois dire que j’étais assez ému sur le court aujourd’hui dans le deuxième set, il y avait beaucoup de tension, et c’était aussi dû à son style de tennis agressif. Gros services, et quand il a le temps, il est tellement solide du coup droit et du revers.

«Je savais que je devais rester très fort et qu’il allait certainement élever son niveau dans le deuxième set, ce qui est arrivé. Je servais pour le match et j’ai joué quelques points perdus, mais je lui dois de remercier pour avoir riposté. Ce fut une soirée agréable sur le terrain à coup sûr.

“Dans le tie-break, il m’a aidé, il a raté quelques coups droits, mais je suis resté solide et j’ai joué les bons coups au bon moment”, a déclaré Djokovic.

“Bien sûr, en demi-finale d’un tournoi, vous pouvez vous attendre à avoir un adversaire coriace qui vous défiera jusqu’au tout dernier coup, ce qui s’est réellement passé aujourd’hui (samedi), et je suis simplement ravi d’avoir relevé le défi.”

Ce sera la première finale sur terrain dur de Djokovic depuis son triomphe au Masters de Paris 2021 en novembre dernier. Le joueur de 35 ans jouera désormais pour sa troisième couronne de l’année au niveau de la tournée lors de l’affrontement pour le titre de dimanche contre Marin Cilic.

Cilic est à la poursuite de son premier titre du Tour de 2022 à Tel Aviv.

“C’est toujours formidable de gagner en deux (sets), mais c’était un match fantastique et Constant a joué un tennis incroyable”, a déclaré Cilic après sa victoire d’une heure et 47 minutes. “C’était la première fois que je le voyais jouer dans un tournoi et il a joué un tennis incroyable, tout le mérite lui revient.”

