Novak Djokovic “adorerait” jouer à l’Open d’Australie : chef du tournoi

Novak Djokovic a hâte de jouer à l’Open d’Australie mais c’est à lui de “régler la situation” avec le gouvernement, a déclaré mercredi le chef du tournoi Craig Tiley, tout en confirmant que les Russes et les Biélorusses peuvent concourir en tant que neutres.

Le championnat de cette année a été éclipsé par l’expulsion d’un Djokovic non vacciné d’Australie à la veille du Grand Chelem après une bataille juridique à enjeux élevés sur son statut de visa.

Le nonuple champion de Serbie purge actuellement une interdiction d’entrer en Australie de trois ans.

Il peut être renversé à la discrétion du gouvernement de centre-gauche, qui est différent de la coalition conservatrice au pouvoir lorsqu’il a été expulsé. Mais ils n’ont donné aucune indication quant à savoir s’ils envisageraient cela.

Tiley a déclaré qu’il avait récemment passé du temps avec Djokovic et que le Serbe souhaitait revenir pour le premier majeur de l’année en janvier à Melbourne.

« Ce que nous disons à ce stade, c’est que Novak et le gouvernement fédéral doivent régler la situation. Et ensuite, nous suivrons toutes les instructions après cela », a déclaré Tiley au journal The Age lors du lancement officiel du tournoi.

“J’ai passé du temps avec Novak à la Laver Cup. Nous avons parlé en général. Il a dit qu’il aimerait évidemment revenir en Australie, mais il sait que ce sera une décision ultime pour le gouvernement fédéral.

« Il a accepté ce poste. C’est une affaire privée entre eux.

La politicienne de l’opposition Karen Andrews, qui était ministre de l’Intérieur lorsque Djokovic a été expulsé, a déclaré à la radio ABC qu’il ne devrait pas bénéficier d’un traitement spécial.

«Ce serait une gifle pour ces gens en Australie qui ont fait ce qu’il fallait, se sont fait vacciner, ont fait tout ce qu’ils devaient faire si tout d’un coup Novak Djokovic était autorisé à rentrer dans le pays simplement parce qu’il est un haut gradé. joueur de tennis avec plusieurs millions de dollars », a déclaré Andrews.

Tiley a ajouté qu’il ne prévoyait aucune restriction sur les joueurs des pays impliqués dans le conflit ukrainien, contrairement à Wimbledon cette année, qui leur a interdit de concourir.

“À ce stade, les Russes et les Biélorusses seront éligibles pour jouer à l’Open d’Australie”, a-t-il déclaré.

“La seule différence sera qu’ils ne peuvent pas représenter la Russie, ne peuvent pas représenter le drapeau de la Russie, ne peuvent participer à aucune activité telle que l’hymne de la Russie et doivent jouer en tant que joueurs indépendants.”

Les organisateurs visent un record de 900 000 spectateurs lors de l’événement de 2023, avec un million de fans comme objectif ultime.

Tiley a déclaré que le précédent record de fréquentation était estimé à 820 000 personnes, avec des préventes de billets déjà fortes.

