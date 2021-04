Novak Djokovic a subi une défaite épique face à Aslan Karatsev à Belgrade

Le numéro un mondial Novak Djokovic a subi une défaite à domicile à Belgrade alors que le Russe Aslan Karatsev l’a battu dans une épopée en trois sets pour venger sa défaite en demi-finale de l’Open d’Australie.

Djokovic, qui a été battu par le Britannique Dan Evans au troisième tour du Masters de Monte Carlo la semaine dernière, a subi une défaite choc 7-5 4-6 6-4 dans sa ville natale de Belgrade.

Classé n ° 253 il y a un an, Karatsev a remporté le plus long match de l’ATP Tour de 2021 en trois heures et 26 minutes après avoir sauvé un incroyable 23 des 28 points de rupture pour poursuivre son année miraculeuse.

Karatsev a sauvé un incroyable 23 des 28 points de rupture pour vaincre Djokovic

Karatsev, qui a remporté son premier titre ATP Tour à Dubaï plus tôt cette année, a déclaré: « C’est certainement la victoire la plus importante de ma carrière. À l’Open d’Australie à Melbourne, j’avais l’impression de jouer contre un mur, mais c’est une surface différente. et j’étais concentré. «

Le Russe rencontrera Matteo Berrettini lors de la finale de dimanche après que l’Italien ait battu son rival japonais Taro Daniel 6-1 6-7 (5-7) 6-0 dans l’autre demi-finale au centre de tennis de Djokovic près du Danube.

Djokovic a salué la performance de Karatsev dans une nuit inoubliable pour le Russe

Djokovic a fait l’éloge de Karatsev, 28e, après ce qu’il a dit être une soirée inoubliable.

« Chapeau à Karatsev, il était audacieux et méritait de gagner », a déclaré Djokovic lors d’une conférence de presse en ligne.

« Je ne pourrai probablement pas me souvenir de tous les rallyes mémorables de ce match parce que j’ai perdu. Je ne suis pas content de ma performance, je me suis battu mais il a livré de superbes tirs à chaque fois qu’il en avait besoin. »

« J’ai parfois eu de la malchance, tout s’est réduit à un ou deux tirs mais j’ai eu trop de hauts et de bas tout au long du match. »

