Novak Djokovic a « obtenu un visa » pour jouer à l’Open d’Australie malgré son expulsion en janvier | Nouvelles du monde

La période d’exclusion potentielle de trois ans de Novak Djokovic a été annulée à la suite de l’expulsion très médiatisée du sportif d’Australie en janvier, a rapporté l’Australian Broadcasting Corporation.

L’Australian Border Force a précédemment déclaré que dans certaines circonstances, une période d’exclusion pourrait être levée, mais chaque cas serait évalué individuellement.

Le joueur de tennis d’origine serbe a raté la totalité open d’Australie tournoi en janvier et a été expulsé du pays après son arrivée à l’aéroport de Melbourne en tant que joueur de tennis le mieux classé au monde.

Djokovic a déclaré qu’il avait une exemption médicale valide non seulement pour entrer dans le pays malgré les strictes exigences de l’Australie COVID-19[feminine] lois concernant les voyageurs non vaccinés, mais pour participer au tournoi.

L’ancien ministre de l’Immigration Alex Hawke a utilisé ses pouvoirs pour annuler le visa de la star du tennis, arguant que sa présence dans le pays risquait d’attiser le sentiment anti-vaccin et pouvait provoquer des “troubles civils”.

Après avoir changé de gouvernement, Anthony Albanese prenant la relève de Scott Morrison en tant que Premier ministre australien en mai, le pays a modifié les règles frontalières.

Depuis juillet, les voyageurs entrants n’ont plus à fournir de preuve de vaccination contre la COVID-19.

Le changement de règles signifiait que Djokovic était autorisé à demander la révision de son statut de visa.

Lors de la finale de l’ATP à Turin, en Italie, lundi, la star du tennis a laissé entendre que le gouvernement australien communiquait avec ses avocats avant l’Open qui débutera le 16 janvier 2023.

Il a déclaré au site Web serbe Sportal qu’il y avait des “signes positifs” en provenance d’Australie mais qu’ils étaient “non officiels”.

Le bureau du ministre de l’Immigration Andrew Giles a refusé de commenter pour des raisons de confidentialité, ce qui signifie que toute annonce sur le statut de visa de Djokovic devrait provenir de l’homme de 35 ans lui-même.

Jusqu’à présent, la star du tennis n’a pas encore commenté publiquement.

L’expulsion de Djokovic d’Australie en janvier a été le début d’une saison mouvementée pour la star en raison de son statut non vacciné.

Il s’est ensuite retiré de deux prestigieuses compétitions de tennis aux États-Unis, la réglementation COVID-19 l’empêchant une fois de plus d’entrer dans un pays.

Djokovic s’est retiré de l’Open BNP Paribas à Indian Wells et de l’Open de Miami après que le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ait confirmé qu’il devait être piqué pour entrer dans le pays.

La star du tennis était de retour en pleine forme pour Wimbledon en juillet, où il a remporté son 21e championnat du Grand Chelem en simple après avoir battu l’Australien Nick Kyrgios en finale, mais il n’a pas non plus pu participer à l’US Open en septembre en raison des règles COVID. .