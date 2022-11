Novak Djokovic a obtenu un visa pour jouer à l’Open d’Australie après l’annulation de l’interdiction de trois ans | Actualités Tennis

Novak Djokovic, neuf fois champion de l’Open d’Australie, pourra participer au tournoi de l’année prochaine après avoir confirmé mercredi qu’il avait obtenu un visa pour voyager.

Le Serbe de 35 ans, le joueur masculin le plus titré de l’histoire du tournoi, a raté le tournoi de cette année après avoir été expulsé pour ne pas avoir été vacciné contre le Covid-19.

L’ancien numéro 1 mondial Djokovic a été initialement exclu du pays jusqu’en 2025, mais cette décision a été annulée.

“J’étais très heureux d’apprendre la nouvelle hier”, a déclaré Djokovic, dont l’expulsion a dominé la préparation de l’Open d’Australie de cette année, après sa victoire sur Andrey Rublev lors de la finale de l’ATP à Turin mercredi.

“C’était évidemment un soulagement de savoir ce que moi et les personnes les plus proches de moi avons vécu cette année avec ce qui s’est passé en Australie et après l’Australie évidemment.

“Je ne pourrais pas recevoir de meilleures nouvelles à coup sûr – pendant ce tournoi également. L’Open d’Australie a été mon Grand Chelem le plus réussi. J’y ai fait certains des meilleurs souvenirs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic s’ouvre sur les défis auxquels il a été confronté cette année après avoir été banni de l’Open d’Australie en raison de sa position anti-vaccination.



“Bien sûr, je veux y retourner, je veux jouer au tennis, faire ce que je fais le mieux, j’espère passer un bel été australien.”

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a confirmé plus tôt ce mois-ci que Djokovic serait le bienvenu en janvier s’il pouvait obtenir un visa, mais que Tennis Australia n’était pas en mesure de faire pression en son nom.

En juillet, l’Australie a supprimé une règle qui obligeait les voyageurs internationaux à déclarer leur statut de vaccination Covid, et Djokovic a déclaré en octobre qu’il avait reçu des “signes positifs” sur l’état des efforts pour annuler son interdiction.