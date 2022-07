Nova Launcher a été acquis

Ne paniquez pas tout de suite, mais oui, Nova Launcher, le lanceur que beaucoup d’entre vous utilisent et qui fait partie intégrante de votre expérience Android depuis des années, a été acquis. Un service “en coulisses” qui aide les développeurs à utiliser des liens profonds pour diriger les utilisateurs vers les destinations appropriées est celui qui a acheté Nova avec la promesse de ne pas essayer de le gâcher.

Cette société s’appelle Branch et ils ont non seulement acquis Nova Launcher, mais ils ont également acheté Sesame Search, la société de résultats de recherche qui a été intégrée aux résultats de recherche de Nova il y a quelque temps.

La façon la plus simple de penser à Branch et à ce qu’ils font est dans une situation où vous cliquez sur un lien quelque part depuis votre téléphone qui veut afficher du contenu dans une application. Disons que vous n’avez pas installé cette application, donc le lien sur lequel vous avez cliqué vous renvoie ensuite à la page d’installation de cette application. Une fois l’installation terminée, le pouvoir spécial de ce lien est qu’il était suffisamment intelligent pour continuer et vous montrer le contenu original que vous demandiez. Avoir du sens ? Bien sûr, Branch aide à suivre tout cela et fournit des informations aux propriétaires d’applications, aux développeurs, etc.

Alors, de quoi Branch a-t-il besoin avec Nova ? Apparemment, Branch vise au-delà des liens profonds et souhaite travailler dans le monde de la découverte et de la navigation des applications. Ils pensent que Nova pourrait être un bon banc d’essai pour aider à comprendre une partie de cela. Nova leur donne une plate-forme pour tester des choses, obtenir des commentaires, ce genre de choses. Cela signifiera également la collecte d’analyses.

Cela pourrait vous effrayer. Selon l’ancien propriétaire de Nova, Kevin Barry, il y a eu de nombreuses discussions avec Branch (avant l’acquisition) au sujet de la confidentialité des utilisateurs et des “préoccupations de faire ce qu’il faut pour les utilisateurs de Nova Launcher”. En espérant qu’ils fassent ce qu’il faut.

L’avenir de Nova pourrait ne pas changer grand-chose pour l’instant, mais Barry a expliqué qu’il continuerait d’être le seul développeur de Nova. Le plan est de tester des fonctionnalités expérimentales, de commencer potentiellement des tests A / B et de continuer à les développer, comme cela a été le cas pour Nova depuis le début. Encore une fois, pour l’instant, les choses ne devraient pas changer radicalement.

La première mise à jour alimentée par Branch sera bientôt disponible en tant que version bêta de Nova 8.0.2, vous pourrez donc tester un nouveau raccourci sur l’appareil et une fonctionnalité de recherche.

Pour lire toute l’histoire sur l’acquisition de Nova, y compris un peu d’histoire sur les conversations entre Barry et Branch, vous pouvez le faire à ce lien.