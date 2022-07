Nova Launcher 8.0 Beta est arrivé et c’est une grosse mise à jour

Nova Launcher a récupéré aujourd’hui une mise à jour substantielle que vous voudrez saisir si vous voulez une expérience de lancement “rebasée” avec des couleurs personnalisées Material You, de nouveaux paramètres, de nouveaux gestes, et plus encore. Lanceur Nova 8 est ici en version bêta !

Le journal des modifications est assez bref, mais il s’agit d’un saut de Nova Launcher 7 à 8 et est marqué comme “une mise à jour majeure” dans l’écran d’ouverture que vous voyez une fois que vous l’installez. Et je dirais que ce serait une bonne façon de le décrire. La page des paramètres est complètement nouvelle avec des pages “Paramètres” et “Style” séparées, et oui, vous pouvez vraiment tirer toutes les couleurs pour obtenir une sensation plus Android 12/13.

Voici un aperçu de cet écran ainsi que des paramètres :

Le reste du journal des modifications mentionne un nouveau geste de balayage gauche/droite qui peut être personnalisé avec des actions, un alignement des dossiers immersifs inférieurs (aucune idée, quelqu’un me dit ce que cela signifie), une version “rebasée” de Launcher3 dans Android 12L , et des correctifs pour Android 13.

Si vous souhaitez obtenir cette dernière version de Nova Launcher 8.0, vous devrez la télécharger à partir du site bêta de Nova Launcher. ici. Je suis inscrit au programme bêta de Google Play, mais je n’ai pas encore vu cette mise à jour. Pour l’instant, il s’agit probablement d’une installation manuelle pour les super premiers utilisateurs.

Saisissez cette mise à jour et faites-nous savoir ce que vous aimez le plus jusqu’à présent.