Nova Launcher 7 Beta frappe Google Play avec les marchandises

Plus tôt dans l’année, le développeur derrière Lanceur Nova a publié la version 7 de l’application de lancement bien-aimée sous forme bêta, mais elle n’était pas disponible via Google Play. Il n’était utilisable que via le chargement latéral de l’application. Cette semaine, la version bêta de Nova Launcher 7 est arrivée sur Google Play, et avec elle, il y a beaucoup de goodies avec lesquels jouer.

Parallèlement à cette nouvelle, un changlog mis à jour.

Nova 7 première bêta du Play Store (déploiement par étapes)

Actualisation visuelle – Basé sur le dernier code du lanceur AOSP et le code spécifique Nova mis à jour pour correspondre aux derniers styles d’animation et visuels

Icône météo dans la barre de recherche (Paramètres Nova > Recherche > Barre de recherche du bureau > Météo)

Faites glisser l’action vers le bas sur les icônes (nécessite Prime)

Recherche Nova améliorée

Remodeler les icônes thématiques et basculer le remodelage par icône

Option pour les applications Android for Work dans leur propre onglet

Rayon d’angle du widget personnalisé (Paramètres Nova > Bureau > Rayon d’angle du widget)

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bonnes choses. Il existe une recherche Nova améliorée, une action de balayage vers le bas sur les icônes, une icône météo dans la barre de recherche, ainsi qu’un rayon de coin de widget personnalisé pour ceux qui en ont besoin.

Rejoignez la bêta et téléchargez l’application via le lien ci-dessous.