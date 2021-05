Nova, la fille de la maman adolescente Briana DeJesus, sanglote après que Devoin oublie de la chercher et la star qualifie son ex de «  pire mère ** ker  »

BRIANA DeJesus a réconforté sa fille Nova et a critiqué son ex Devoin après que le père ait eu des heures de retard pour récupérer l’enfant de la gymnastique.

le Adolescent maman 2 star a été sur la glace mince avec les pères de ses deux enfants alors qu’elle se bat pour devenir coparentale.

dix Briana a critiqué Devoin pour avoir oublié de récupérer leur fille Crédit: MTV

Briana, 26 ans, a critiqué son bébé papa lors de l’épisode de mardi MTV montrer, après il oublié de prendre Nova de son cours de gymnastique.

« Devoin a oublié de venir la chercher à la gymnastique », a-t-elle dit à sa famille et aux producteurs de l’émission.

«Quand il est venu chercher Nova, je l’ai regardé dans les yeux et je lui ai dit: pouvez-vous s’il vous plaît ramasser Nova à 8h30 aujourd’hui. Il m’a regardé mort dans mes yeux et m’a dit que vous l’aviez compris.

« 10:22 sur le point ce soir, elle entre et elle est toute triste et hystérique et elle est juste comme mon père m’a oublié », a révélé la star de télé-réalité.

dix Nova était très bouleversée Crédit: MTV

dix Elle « sanglotait » lorsqu’elle est arrivée à la maison deux heures plus tard Crédit: MTV

« Elle est en haut, elle est tellement bouleversée en ce moment. »

La mère de Briana a alors sonné pour dire: « C’est tellement f ** ked up. Il était tard. »

Après avoir envoyé un message cinglant à Devoin, l’ex-couple s’est disputé sur le texte.

Plus tard dans l’épisode, le père de Nova a parlé de l’incident à un ami, où il a admis qu’il « f ** ked up ».

dix Devoin a admis qu’il avait fait une erreur Crédit: MTV

dix Il sentait que Briana l’utilisait contre lui Crédit: MTV

«La cause folle de Briana, j’ai oublié de prendre Nova en gymnastique. J’ai oublié, je ne vais pas mentir, je me sens comme une merde.

« Elle disait » comment peux-tu faire ça? « En disant que je suis la pire mère au monde. »

« Ce n’est même pas à propos de Briana, elle essaie juste de capitaliser sur cette merde, essayant de me faire tomber, c’est tout, » ferma-t-il.

Plus tôt cette semaine, cependant, Devoin semblait avoir réparé la relation avec sa fille comme il a emmené l’enfant et sa demi-soeur Stella pour déjeuner.

Devoin a emmené les enfants à déjeuner

Il semblait avoir réconcilié Nova

Tout en conduisant les filles, il les a filmées en écoutant la bande originale de High School Musical, sous-titrant son clip: « Le gang avec moi. »

Plus tard, le père de l’un d’eux a documenté les filles agissant follement à la table, grimpant en dessous et jouant en attendant que leur nourriture leur soit livrée.

« Ces enfants sont fous », a-t-il dit à la caméra, puis il a demandé au couple: « Qu’est-ce que tu fais?! Viens ici! »

Malgré les plaintes de Briana à propos de Devoin, les fans ont remarqué qu’il était beaucoup plus attentif que le père de Stella, Luis Hernandez.

Les fans ont félicité Devoin pour son implication

dix Il se soucie souvent de Stella comme si elle était la sienne

L’un d’eux a écrit sur Reddit: « Je suis sûr que Devoin n’est pas parfait, mais ces deux enfants ont de la chance de l’avoir. C’est incroyable qu’il embrasse Stella comme il le fait. »

« Ces filles sont vraiment adorables. J’espère que Devoin continuera sur la bonne voie avec ça et peut-être que Bri s’adoucira un peu aussi », approuva un autre.

« Bri a vraiment besoin de mettre fin à tout discours négatif sur Devoin. C’est un vrai », a espéré un troisième.

Luis a été absent de la vie de Stella

Un quatrième a fait l’éloge: « Peu importe ce que quelqu’un pense de Devoin ou de Bri, le fait que Bri lui fasse confiance pour prendre les deux filles et qu’il semble être, à toutes fins utiles, la figure paternelle de Stella est digne de mention. »

Stella et Luis n’ont pratiquement aucune relation, car le DJ passe très rarement voir sa fille.

Dans l’épisode précédent de Teen Mom, le père absent ne s’est pas présenté à une date de jeu de saut de maison, décevant à la fois Briana et Stella.