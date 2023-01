Nov. 2022 : Le pow-wow de la Lake Country Native Association prend le contrôle du Winfield Memorial Hall

La Lake Country Native Association a tenu son 25e Winter Family Gathering Pow Wow au Winfield Memorial Hall le samedi 19 novembre. (Jordy Cunningham/Kelowna Capital News) La Lake Country Native Association a tenu son 25e rassemblement familial hivernal Pow Wow au Winfield Memorial Hall le samedi 19 novembre. (Photo – Jordy Cunningham/Kelowna Capital News) La Lake Country Native Association a tenu son 25e rassemblement familial hivernal Pow Wow au Winfield Memorial Hall le samedi 19 novembre. (Photo – Jordy Cunningham/Kelowna Capital News)

Pour la première fois depuis 2019, la Lake Country Native Association a organisé son pow-wow annuel Winter Family Gathering en novembre.

Plus de 250 personnes se sont pressées pour l’événement Winfield Memorial Hall le 19 novembre, car la communauté l’a manqué au cours des deux dernières années.

En plus des vendeurs de nourriture et de shopping, l’événement a tenu sa grande entrée à 13 heures pour accueillir tout le monde à l’événement.

“Cela fait trois longues années que nous n’avons pas eu notre rassemblement ici et c’est bon pour nous tous intacts”, a déclaré le maître de cérémonie Richard Jackson Jr.

Il a poursuivi en parlant de l’importance du jour du Souvenir de la semaine dernière et de l’importance de rendre hommage à tous ceux qui portent l’uniforme et qui se sacrifient pour les autres.

En plus de cela, il a également mentionné les 250 enfants qui ont été retrouvés à Kamloops.

“N’oublions pas, les 250 de Kamloops, les 250 petits ancêtres, n’oublions pas”, a déclaré Jackson Jr.

Le maire de Lake Country, Blair Ireland, l’ancien maire James Baker, la députée de Kelowna-Lake Country Tracy Gray et la conseillère scolaire Amy Geistlinger étaient tous présents et ont pris la parole lors de l’événement.

« Mon conseil, moi-même et ma famille avons été extrêmement honorés de pouvoir travailler, vivre et jouer sur le territoire non cédé des peuples de l’Okanagan », a déclaré Ireland.

“Mon conseil et moi nous efforçons de respecter la terre, l’eau et de garder nos communautés ensemble et de prendre soin de nous tous, et de prendre soin de tout le monde, vos voisins, vos amis et vos familles sont la clé d’une meilleure communauté.”

« On dirait que le pow-wow devient de plus en plus gros chaque année », a déclaré un membre de la bande indienne d’Okanagan (OKIB).

C’était le 25e pow-wow de rassemblement familial hivernal annuel.

