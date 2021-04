Si vous suivez Apple, vous savez que sa dernière mise à jour apporte des changements importants en matière de confidentialité. Mais que pouvez-vous faire d’autre dans iOS 14.5?

Lundi, Apple a lancé la dernière version du logiciel d’exploitation qui alimente les iPhones et iPads. Le changement le plus important nécessite que les applications vous demandent la permission de suivre votre activité en ligne.

Par exemple, si vous ouvrez une application comme Facebook, vous verrez une invite vous demandant la permission de suivre votre activité sur d’autres applications et sites Web.

Mais ce n’est pas la seule chose que iOS 14.5 présente aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Voici une liste des nouveautés que vous pouvez faire avec votre appareil Apple.

Vous pouvez changer la voix de Siri

Oui, l’assistant numérique d’Apple sonne désormais différemment, en fonction de vos préférences. Quand aller dans Paramètres, puis Siri et recherche suivi de Siri Voice, vous pouvez choisir entre quatre voix différentes. Vous pouvez également choisir la variété, telle que américaine, britannique, australienne, indienne, irlandaise ou sud-africaine. Les nouveaux utilisateurs d’iPhone et d’iPad recevront une invite pour changer la voix de Siri lorsqu’ils obtiendront leur appareil pour la première fois.

Signaler un incident Apple Maps

Si vous avez utilisé Waze, vous connaissez très bien cette fonctionnalité ajoutée à l’outil de cartes d’Apple. Si vous vivez aux États-Unis ou en Chine, vous pouvez alerter Siri d’un danger ou d’un accident à proximité. Vous pouvez également appuyer sur «Signaler un problème» dans l’application elle-même.

Déverrouillez votre téléphone avec votre Apple Watch

Si vous portez un masque facial et utilisez Face ID, les propriétaires d’iPhone peuvent désormais utiliser leur smartwatch pour déverrouiller leur téléphone. Après avoir regardé l’écran, vous recevrez un buzz sur votre montre confirmant que le téléphone est déverrouillé. Apple dit que la fonctionnalité fonctionne avec l’iPhone X et les modèles ultérieurs, et avec les modèles d’Apple Watch retournant à la série 3.

Prise en charge des AirTags

Le spin d’Apple sur Tile, de petites balises que les utilisateurs peuvent attacher à des articles tels que des sacs à dos ou des bagages pour les suivre, est désormais pris en charge. La gestion des AirTags est gérée via l’application Find My.

Mike Snider a contribué à ce rapport. Suivez Brett Molina sur Twitter: @ brettmolina23.