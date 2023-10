Par le personnel du CN

À faire, à ne pas faire et développements dynamiques dans les solutions de surveillance

Pour obtenir une image haute définition des tendances en matière de technologie de surveillance d’aujourd’hui et de demain, le CN a contacté Rick Holmes, directeur du développement commercial, services correctionnels, Hanwha Vision America, qui a également partagé quelques conseils utiles pour les établissements cherchant à intégrer ou à améliorer la surveillance. site.

Selon vous, quelle est la tendance actuelle la plus importante en matière de vidéosurveillance correctionnelle et comment votre entreprise y a-t-elle réagi ?

Holmes : L’IA est de plus en plus répandue. Les analyses sont principalement utilisées dans des environnements extérieurs, par exemple le long des clôtures périphériques. Les analyses traditionnelles basées sur les pixels se sont révélées peu fiables, générant trop de fausses alertes. Cela amène les agents correctionnels à ignorer les alertes. L’analyse basée sur les objets est la solution. À l’aide de zones et de lignes virtuelles, les caméras basées sur l’IA peuvent détecter efficacement les personnes et/ou les véhicules et offrir des alertes en temps réel. Hanwha reste à la pointe de la technologie de l’IA, introduisant constamment de nouvelles technologies et facteurs de forme dans ce domaine. Actuellement, nous proposons deux niveaux d’IA. Nos caméras série X détectent avec précision des objets tels qu’un véhicule, une personne, un visage ou une plaque d’immatriculation. Notre gamme de caméras AI série P va encore plus loin en offrant des attributs pour des objets tels que le sexe, la couleur du vêtement supérieur et la couleur du vêtement inférieur. Ces attributs peuvent être utilisés à la fois pour les alertes en temps réel et pour réduire les temps de recherche vidéo médico-légale.

Quels conseils donneriez-vous à un établissement souhaitant intégrer un nouveau système de vidéosurveillance ou améliorer son système actuel ?

Holmes : Ne soyez pas survendu. Il existe des systèmes de vidéosurveillance qui promeuvent et présentent des fonctionnalités d’apparence impressionnante, mais qui ne fonctionnent pas comme prévu dans un environnement correctionnel. De plus, les installations doivent faire preuve de prudence lors du choix d’une solution de vidéosurveillance. Connaissez vos coûts à l’avance. Soyez curieux des frais annuels de maintenance logicielle.

De nombreux propriétaires se font dire qu’il n’y a pas de frais pour découvrir plus tard que des conditions cachées s’appliquent.

Enfin, ne sacrifiez pas la résolution vidéo et le stockage pour réduire les coûts d’investissement initiaux. Financer des améliorations aux immobilisations dans un environnement correctionnel est une tâche ardue. Lorsque vous effectuez un nouvel investissement en capital, assurez-vous de maximiser la valeur de votre dépense. Optez dès le départ pour la plus haute qualité disponible dans les limites de votre budget, car la technologie est en constante évolution. Sacrifier les coûts dès le départ pourrait conduire à acquérir une technologie sur le point de devenir obsolète.

Comment un système de vidéosurveillance bien conçu peut-il compléter au mieux la sécurité et les opérations globales d’une installation ?

Holmes : La vidéosurveillance offre des avantages à plusieurs niveaux. Assurer la sécurité des détenus et des agents est primordial. Tous les individus, qu’ils soient détenus ou agents, ont le droit de vivre et de travailler dans un environnement qui favorise la sécurité et le bien-être. Assurer leur sécurité garantit leur dignité et leurs droits humains fondamentaux. Un environnement sûr aide à prévenir les incidents violents, les conflits et les altercations entre les détenus et avec le personnel. Réduire la violence est essentiel pour maintenir l’ordre et minimiser les dommages.

La vidéosurveillance joue un rôle crucial dans la surveillance de l’introduction de produits de contrebande dans une installation et dans la prévention de son apparition. Les systèmes ne se concentrent pas uniquement sur les détenus, mais suivent également le comportement du personnel. Cela peut dissuader les membres du personnel de se lancer dans ou de faciliter des activités de contrebande.

Les systèmes de vidéosurveillance avancés, tels que les caméras Hanwha AI, sont équipés de mécanismes d’analyse et d’alerte. Des activités inhabituelles, comme flâner près des clôtures ou des entrées, peuvent déclencher des alertes pour une réponse immédiate.

Les séquences vidéo servent de preuve tangible pour identifier et appréhender les individus impliqués dans la contrebande. Il peut être utilisé pour des enquêtes et des poursuites. La vidéo enregistrée peut également être utilisée pour former le personnel à reconnaître les comportements de contrebande et à améliorer les protocoles de sécurité.

Existe-t-il des « choses à faire et à ne pas faire » pour une surveillance efficace des établissements correctionnels en 2023 ?

Holmes : Concernant les « choses à faire », assurez-vous de capitaliser sur les outils fournis par votre système de vidéosurveillance, notamment en tirant parti de l’analyse de caméra intégrée pour des alertes immédiates en réponse à des situations cruciales.

Maintenez une solution de stockage sécurisée et fiable pour les données vidéo, en respectant les réglementations en matière de protection des données et en garantissant que les images sont accessibles pour les enquêtes. Il est important d’avoir une redondance intégrée à votre système en cas de panne matérielle. Les systèmes sur site dotés de garanties efficaces restent la solution la plus économique pour les services correctionnels.

Lorsqu’il s’agit de choses à ne pas faire, soyez prudent avec les systèmes propriétaires. Demandez si les caméras et/ou les logiciels que vous achetez peuvent s’intégrer à d’autres systèmes et assurez-vous que toutes les fonctionnalités sont entièrement compatibles.

Évitez de quitter les zones sans couverture vidéo, car les angles morts peuvent être exploités par des personnes tentant de se livrer à des activités non autorisées. Faites attention aux conditions d’éclairage et sélectionnez la caméra appropriée en fonction de ces conditions. Chaque établissement correctionnel a des besoins uniques. Évitez d’adopter un système de surveillance sans le personnaliser pour répondre aux exigences de sécurité spécifiques.

Quel a été le développement le plus vital en matière de vidéosurveillance au cours de la dernière décennie et quelle a été son importance pour les centres de détention modernes ?

Holmes : Le développement le plus bénéfique de la dernière décennie est la vidéo à plus haute résolution et l’introduction de caméras multicapteurs. Traditionnellement, les corrections utilisaient d’anciennes vidéos de rendu vidéo de qualité VGA où les sujets ne sont pas identifiables. Les caméras de résolution plus élevée capturent des détails plus fins, ce qui facilite l’identification des individus, des objets et des activités, même à distance. Ceci est essentiel pour identifier avec précision les détenus et les agents impliqués dans les incidents. Avec une résolution plus élevée, le zoom numérique peut être utilisé plus efficacement sans perte significative de la qualité de l’image. Ceci est crucial pour zoomer sur des domaines ou des sujets d’intérêt spécifiques.

Les applications de caméras multidirectionnelles sont devenues un incontournable dans les environnements correctionnels. Une seule caméra multidirectionnelle peut couvrir efficacement de plus grandes zones sans sacrifier la clarté, réduisant ainsi le besoin d’installer plusieurs caméras tout en réduisant les coûts d’investissement initiaux.

Dans l’ensemble, une résolution et un type de caméra plus élevés améliorent la précision, l’efficience et l’efficacité de la surveillance des établissements correctionnels en fournissant une vue plus claire et plus détaillée des activités, des individus et des incidents.

En ce qui concerne l’avenir, quelles avancées en matière de vidéosurveillance pourrions-nous voir au cours des 5 à 10 prochaines années ?

Holmes : Le développement et l’utilisation de l’IA continueront de progresser. Des analyses basées sur des caméras plus avantageuses et plus fiables permettront d’améliorer l’efficacité ainsi que d’alerter en temps réel sur les situations et événements critiques. Je vois un jour où les capteurs vidéo feront partie intégrante d’une solution automatisée plus sûre, permettant aux détenus de se déplacer dans un établissement sans interaction des agents, réduisant ainsi les besoins en personnel tout en augmentant la sécurité.

Le stockage vidéo basé sur le cloud deviendra de plus en plus répandu dans les environnements correctionnels, à mesure que de plus en plus d’offres cloud continueront à être disponibles. Pour de nombreux établissements, la première phase d’acceptation consistera en un stockage sur site avec sauvegarde dans le cloud, en raison de la nature à haute densité des systèmes de surveillance correctionnelle, ainsi que des préoccupations persistantes concernant la sécurité et les coûts de stockage. Cependant, avec l’augmentation continue de la bande passante et la réduction des coûts, et à mesure que de plus en plus d’utilisateurs finaux se familiarisent avec les plateformes vidéo dans le cloud, les taux d’adoption vont augmenter.

Note de l’éditeur : Cet article a été initialement publié dans le numéro de septembre/octobre de Correctional News.