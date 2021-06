Nouvelles virales: Après Sunny Leone, l’actrice malayalam Anupama Parameswaran ‘efface’ Bihar STET 2019, le résultat crée le buzz en ligne | Buzz News

New Delhi : après que le nom de Sunny Leone ait figuré par erreur dans le département d’ingénierie de la santé publique du Bihar (PHED) il y a deux ans, l’actrice malayalam Anupama Parameswaran retrouve son nom dans la liste des résultats du test d’admissibilité des enseignants du secondaire (STET) 2019.

Il y a quelques jours, le département de l’éducation du Bihar a publié les résultats de STET 2019 et bientôt le résultat d’un candidat a accaparé les projecteurs pour la mauvaise image qu’il véhicule.

लियोनी को बिहार की जूनियर इंजीनियर परीक्षा में टॉप कराने के बाद अब मलयालम अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन को #STET परीक्षा पास करवा दी है। जी हर परीक्षा-बहाली में धाँधली करा करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे है। बहाली पूरा करने में एक दशक लगाते है वह भी धाँधली के साथ। https://t.co/1QJQ8ulqQ2 – Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 24 juin 2021

Le résultat viral d’un candidat nommé Rishikesh Kumar, a des notes dans trois matières Urdu, Sanskrit et Science sous Paper-1 de STET, 2019. Mais l’image est celle de l’actrice malayalam Anupama Parameswaran.

Bientôt, ce résultat viral a attiré l’attention des internautes et a été trollé en ligne.

Tejashwi Yadav, le chef de l’opposition (LdP) à l’Assemblée du Bihar a tweeté la capture d’écran du résultat alléguant des malversations ruinant l’administration de l’État. Cependant, lui répondant, le leader au pouvoir Janata Dal (United), Ghulam Gaus, a déclaré que « de petites erreurs continuent de se produire ».

Les candidats qui qualifient le papier STET I peuvent enseigner aux élèves des classes 9 et 10 et ceux qui qualifient le papier II sont éligibles pour enseigner les classes 11 et 12 respectivement.