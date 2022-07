Nouvelles Ukraine-Russie : Poutine souffre d’une “peur pour sa santé tard dans la nuit” alors que le dictateur est frappé de “graves nausées”, selon un initié

Sam Ryder rappelle aux fans que l’Eurovision “est toujours la fête de l’Ukraine”

Le finaliste de l’Eurovision Sam Ryder a rappelé aux fans que la compétition de l’année prochaine sera toujours “la fête de l’Ukraine” après l’annonce qu’elle se tiendra au Royaume-Uni en 2023.

Le chanteur britannique a déclaré que son “cœur était lourd” sachant que le concours de chansons de renommée mondiale ne pouvait pas avoir lieu en Ukraine, mais s’est empressé d’ajouter que le Royaume-Uni ferait partie d’un groupe de “facilitateurs aimants”.

Les organisateurs, l’Union européenne de radiodiffusion (UER), avaient précédemment décidé que l’événement ne pouvait pas avoir lieu dans l’Ukraine déchirée par la guerre à la suite de l’invasion russe.

Et ce, malgré la participation ukrainienne du Kalush Orchestra qui a triomphé au concours de cette année à Turin, en Italie.

“Salut les amis, juste quelques réflexions”, a déclaré Ryder dans une vidéo Instagram.

“C’est la fête de l’Ukraine, nous les invitons simplement à la lancer chez nous.

“Je sais à quel point cela signifiait pour Kalush et la délégation ukrainienne qu’il se tiendrait chez moi en Ukraine l’année prochaine. Je ne suis pas le seul dont le cœur est lourd sachant que cela ne peut pas être le cas en ce moment. .

Il a ajouté: “Nous savons comment organiser une fête ici au Royaume-Uni et notre enthousiasme n’est éclipsé que par notre concentration sur ce seul objectif de réserver de l’espace et d’être disponible pour aider partout où cela est nécessaire pour organiser un événement qui célèbre la culture ukrainienne, histoire et de la musique et d’être solidaire avec le reste du monde en faisant briller une lumière unifiée.

“Le reste d’entre nous ne sommes que des animateurs aimants et il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous nous réunirons tous dans l’esprit d’unité que l’Eurovision a toujours été sur le point de célébrer le merveilleux peuple ukrainien.”