L’ambition principale de VLADIMIR Poutine est de “détruire l’Ukraine” et de se venger du brave dirigeant de la nation, a affirmé un Ooigrach en exil.

Dimanche, le dictateur russe déséquilibré a signé une nouvelle doctrine navale qui établit un programme pour des zones cruciales telles que l’Arctique et la mer Noire au milieu de sa guerre brutale en Ukraine.

Et l’ancien baron du pétrole Leonid Nevzlin – qui a été contraint de fuir la Russie il y a deux décennies – dit qu’il pense que le plan de Poutine était à l’origine d’annexer le pays – mais maintenant tout a changé.

S’adressant au Times of Israel, M. Nevzlin a averti : « Poutine essaie de détruire l’Ukraine.

« Nous le comprenons à partir de cette violence insupportable et de la nature horrible de cette guerre. Il détruit des villes russophones, il détruit des êtres humains.

“C’est sa façon de se venger – contre l’Ukraine et contre Zelenskyy.”

Cela survient alors que le président Zelenskyy a averti les citoyens restant à Donetsk sous contrôle russe d’évacuer la zone assiégée.

Lors de son allocution nocturne, le chef des héros a averti : « Plus il y a de gens qui quittent la région de Donetsk maintenant, moins l’armée russe aura le temps de tuer.

“Nous utiliserons toutes les opportunités disponibles pour sauver autant de vies que possible et pour limiter autant que possible la terreur russe.”

