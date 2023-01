Nouvelles tendances en matière de décès : le compostage humain est désormais légal à New York et dans cinq autres États.

Si vous avez pensé à quoi faire de votre corps après votre mort, cela se résume probablement à l’une des trois options suivantes : l’inhumation, la crémation ou le don de vos restes à la science. Mais il y a beaucoup plus d’options maintenant, y compris celles auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé.

Ces dernières années, il y a eu une vague d’intérêt pour les options alternatives pour l’élimination des restes humains, en particulier pour les méthodes qui minimisent l’empreinte carbone de la mort. Après tout, le processus de crémation émet des centaines de livres de dioxyde de carbone et les produits chimiques toxiques utilisés pour embaumer, enterrer et incinérer polluent l’environnement. Le coût est également un facteur, les funérailles traditionnelles coûtant en moyenne de 7 000 $ à 10 000 $.

New York est récemment devenu le sixième État américain à légaliser la réduction organique naturelle (NOR), une pratique mieux connue sous le nom de compostage humain. Le processus consiste à placer le corps dans un cylindre en acier réutilisable rempli de matériaux biodégradables tels que la luzerne, la paille et les copeaux de bois. Les bactéries qui vivent déjà dans le corps décomposent les restes en un mois environ, après quoi les os sont retirés et broyés dans un processus similaire à la crémation. Encore deux à six semaines plus tard, il vous reste plusieurs centaines de livres de terre qui peuvent être utilisées pour le jardinage ou peuvent être épandues dans des terrains commémoratifs désignés ou des zones de conservation forestière. Jusqu’à présent, cinq sociétés basées aux États-Unis ont établi des installations NOR.

Une autre option qui suscite de l’intérêt est l’hydrolyse alcaline, ou crémation de l’eau, dans laquelle les corps sont dissous dans l’eau. Cette option est légale dans environ deux douzaines d’États.

Les efforts pour « personnaliser » la mort comprennent également l’essor des cercueils écologiques faits sur mesure et des funérailles à domicile dans lesquelles les familles et les proches peuvent passer plus de temps à dire au revoir au défunt.

Alors que de telles pratiques commencent à peine à gagner du terrain, certaines d’entre elles marquent un retour à la façon dont les corps ont été manipulés pendant la majeure partie de l’histoire humaine.

“J’aime qualifier l’enfouissement vert et la réduction organique naturelle de néo-traditionnels”, a déclaré Tanya Marsh, professeur de droit à la Wake Forest University School of Law et auteur de La loi des restes humains. « Nous n’inventons pas une nouvelle façon radicale de se débarrasser des restes humains. Nous revenons simplement à l’essentiel », a-t-elle déclaré.

Marsh est conseiller juridique de Recompose, une maison funéraire verte basée à Seattle et la première aux États-Unis à proposer le compostage humain. Elle a observé de près l’évolution rapide de l’industrie des soins de la mort aux États-Unis et a parlé à Aujourd’hui, expliqué‘s Noel King sur la façon dont les salons funéraires, les cimetières et d’autres entreprises ont du mal à suivre l’évolution des attitudes et des besoins sur ce qu’il faut faire de notre corps après notre mort.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la conversation entre Marsh et King, édité pour plus de longueur et de clarté. Il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors écoutez Aujourd’hui, expliqué partout où vous obtenez vos podcasts, y compris Apple Podcasts, Spotify et Stitcher.

Noël Roi

Quand les humains ont-ils commencé à devenir plus formels avec la façon dont nous traitons les corps après notre mort ?

Marais de Tanya

Chaque société et chaque religion traite les restes humains d’une manière qui lui est propre, qui est formelle et qu’elle perçoit comme respectueuse. Et c’est l’une des choses qui séparent les humains des autres animaux : nous attachons beaucoup de sens à la disposition des restes humains. Mais ce qu’une société ou un groupe religieux considère comme respectueux, un autre peut le considérer comme extrêmement irrespectueux. Il y a donc beaucoup de variété dans la formalité, mais elle est universelle.

La norme en vigueur aux États-Unis pour le 20e siècle était l’embaumement; vision à ciel ouvert du corps; une sépulture en cercueil dans un caveau ou une tombe. Cela a vraiment commencé, avec tous ces composants, à la fin des années 1800. C’était vraiment la période entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, et certainement par la Seconde Guerre mondiale, que l’embaumement est devenu la norme pour la disposition aux États-Unis.

Noël Roi

Avant cela, aurait-il juste été, vous allez dans le sol ?

Marais de Tanya

Depuis que nous avons des villes, il y a eu des différences entre les méthodes de disposition. Dans les zones plus densément peuplées, parce que les gens n’avaient pas d’espace et qu’ils n’avaient pas un accès aussi facile à la terre, il serait plus courant plus tôt dans l’histoire des États-Unis d’avoir employé une personne extérieure pour aider à préparer le corps pour la disposition et peut-être transportant même le corps au cimetière. Dans les zones rurales, les familles avaient tendance à tout faire elles-mêmes. Avant que nous ayons des pompes funèbres, les pompes funèbres fabriquaient généralement des cercueils et assuraient le transport vers les cimetières, et dans de nombreuses petites villes, elles vendaient également des meubles.

Noël Roi

Oh, c’est tellement intéressant. Et en fait, cela prend tout son sens. Maintenant, en 2023, je dirais que je connais un bon nombre de personnes qui ont été incinérées ou qui aimeraient être incinérées. Quand est-ce que c’est devenu plus populaire ?

Marais de Tanya

La popularité croissante de la crémation a été absolument phénoménale. Il a été légalisé aux États-Unis à partir de la fin des années 1800. En 1980, nous étions encore à la limite des chiffres à deux chiffres, de 9 % supérieurs à 10 %. Mais en 2021, qui est le chiffre le plus récent pour lequel nous disposons de statistiques, le taux de crémation était de 57,5 ​​%. Ainsi, entre 1980 et 2021, il est passé de 10 % à près de 60 %. C’est juste une ascension fulgurante en très peu de temps.

Noël Roi



Pourquoi est-ce arrivé?

Marais de Tanya

Tout d’abord, le coût. La crémation peut être beaucoup moins coûteuse que les funérailles et l’inhumation complètes dans un cercueil. La deuxième raison est la flexibilité. Si je dois mettre un corps dans une tombe, je dois choisir un cimetière et je dois prendre cette décision très rapidement au moment du décès. Mais si mon corps doit être incinéré, je peux décider plus tard comment je veux que ces restes soient répartis entre les membres de la famille ou dispersés dans des endroits différents et significatifs. Et la dernière raison est que nous avons une société beaucoup plus mobile, et donc avec une connexion diminuée à un endroit particulier, voulez-vous laisser votre corps dans un cimetière où personne ne va jamais visiter, ou préférez-vous que vos restes soient dispersés dans des endroits qui étaient significatifs pour vous ?

Noël Roi



Y a-t-il d’autres pratiques qui gagnent en popularité et qui vous paraissent intéressantes?

Marais de Tanya



La réduction organique naturelle est certainement celle qui a le plus rapidement gagné en popularité ces dernières années. L’autre qui émerge est appelée hydrolyse alcaline ou crémation de l’eau. C’est une façon de réduire le corps humain à une substance similaire aux restes incinérés, dans un processus qui implique de l’eau et une solution de base. Elle est perçue comme plus écologique que la crémation. Il consomme moins d’énergie. Cela coûte à peu près la même chose. Il a été légalisé dans environ la moitié des États, mais n’a pas vraiment décollé en termes de popularité. Nous n’avons pas beaucoup de chiffres pour cela, mais cela n’évince en rien la crémation.

Noël Roi

J’ai été surpris de voir que l’État de New York a légalisé le compostage humain parce que, je suppose, en tant qu’Américain, je pense toujours que nous pouvons faire ce que nous voulons, n’est-ce pas ? Mais non, cela devait être rendu légal.

Marais de Tanya

C’est toute la loi de l’État. Ce n’est pas une loi fédérale. Ainsi, chaque État définit par une loi quelles méthodes de disposition sont légales dans cet État. Ainsi, à la fin des années 1800, ils devaient aller État par État pour légaliser la crémation, et maintenant ils doivent aller État par État pour légaliser le NOR et l’hydrolyse alcaline. Les États réglementent les méthodes de disposition, puis ils réglementent également qui peut pratiquer les services funéraires. En restreignant le groupe de personnes qui peuvent pratiquer dans ce domaine, c’est une autre façon de limiter l’innovation.

Noël Roi



Comment les cimetières et les salons funéraires s’adaptent-ils au fait que les clients veulent désormais quelque chose de différent ?

Marais de Tanya



Les salons funéraires et les cimetières s’adaptent de différentes manières. Vous allez voir beaucoup de petites maisons funéraires fermer, en particulier dans les zones plus rurales, car l’économie ne fonctionne tout simplement pas. Vous voyez plus de consolidation, plus d’économies d’échelle dans plus de zones urbaines. Vous avez quelques sociétés nationales cotées en bourse dans ce domaine. Vous avez également des agrégateurs privés qui possèdent un certain nombre de salons funéraires. Ils peuvent être plus compétitifs, même avec des marges en baisse, car les gens dépensent moins pour les funérailles et choisissent des alternatives moins chères. Les cimetières ont tous été construits à une époque où près de 100 % des décès entraînaient un enterrement. Et maintenant, environ 40 % des décès entraînent un enterrement. Ces données économiques sont fondamentalement faussées. Vous allez donc voir beaucoup de cimetières et de cimetières abandonnés devoir installer des tours de téléphonie cellulaire ou inviter des gens à l’utiliser comme espace vert ou à devenir membres ou amis du cimetière. Pour certains cimetières dans les zones urbaines, cela fonctionnera, et pour certains cimetières, cela ne fonctionnera tout simplement pas.

Noël Roi



Donc, quand un cimetière fait faillite, c’est soit s’adresser au public, soit trouver un moyen d’obtenir de l’argent, soit simplement cesser d’exister.

Marais de Tanya

Droite. Mais contrairement à d’autres types de biens immobiliers, un cimetière ne peut pas être réaménagé. Ce n’est pas un centre commercial qui peut être démoli. Donc, pour la plupart des cimetières abandonnés, les gens qui les gèrent ou en sont propriétaires, ils s’en vont tout simplement. Et puis, soit on la laisse envahir et devenir une nuisance pour la région, soit l’État va intervenir et prendre en charge les obligations d’entretien. Nous n’avons pas vraiment eu une conversation que je pense que nous devons avoir avec les États. Ils vont devoir commencer à réfléchir à la façon d’intervenir et de fournir un financement pour s’occuper de certains de ces cimetières. Il s’agit d’une grande utilisation des terres aux États-Unis. Il y a beaucoup de cimetières. Et pour la santé de nos communautés, nous avons besoin que cet espace soit pris en charge.

Noël Roi

Je viens d’une région rurale, et tout ce que vous dites me concerne pour les cimetières ruraux. J’ai l’impression qu’une ou deux fois par an, je tombe sur l’histoire d’un cimetière dans une grande ville qui est tout simplement trop plein. Quelles sont les options là-bas? Est-ce d’une manière ou d’une autre pour emballer plus de monde ou dire, regardez, ce cimetière est fermé ?

Marais de Tanya

Nous avons beaucoup de cimetières fermés. Il y a des villes dans ce pays où vous n’êtes pas légalement autorisé à enterrer un autre corps. En fait, la ville de New York a commencé à fermer les cimetières au début des années 1800. C’est donc définitivement une option sur la table. Mais la plupart des grands cimetières urbains encore ouverts tentent de trouver des moyens moins gourmands en terres pour se débarrasser des corps. Alors peut-être que nous n’avons plus de place pour des tombes simples. Mais pourriez-vous empiler des tombes? Pourriez-vous construire un mausolée ou un columbarium à plusieurs étages ? Pourriez-vous créer des jardins dispersés? Il y a des cimetières urbains qui s’intéressent vraiment au recyclage des tombes, qui est une pratique courante en Europe, et nous n’avons tout simplement pas beaucoup de tradition ici. Vous pouvez donc louer une tombe pendant 50 ou 75 ans, puis lorsque votre bail expire, tout ce qui reste sera placé dans une partie commune du cimetière, puis cette tombe pourra être remise à quelqu’un d’autre.

Les professionnels de l’industrie – des cimetières conservateurs, enracinés et traditionnels – m’interrogent sur les chances de légaliser le recyclage des tombes. Je pense qu’il y a là beaucoup d’intérêt. Je pense donc que nous allons assister à un recyclage des tombes dans les 10 prochaines années. C’est vraiment excitant. Il s’agit du changement le plus fondamental dans les pratiques de soins aux morts et de disposition depuis mille ans.

Je pense que nous entrons dans une ère où beaucoup de pompes funèbres ont la soixantaine. Ils vont prendre leur retraite. Ils ne seront pas remplacés par des membres de leur famille. Vous avez des consommateurs exigeant beaucoup de changement. Les lois sont un objet immuable et l’évolution de la demande des consommateurs est une force irrésistible. Je pense donc que nous allons voir beaucoup de changements désordonnés au cours des 10 prochaines années.