Nouvelles tendances du sud aujourd’hui : Samantha Ruth Prabhu se rend en Corée du Sud pour un traitement contre la myosite ; Ram Charan qualifie Kiara Advani d’étonnante et plus encore

Il est temps de vous dire les principales nouvelles du sud aujourd’hui, du voyage de Samantha Ruth Prabhu en Corée du Sud pour le traitement de la myosite; Ram Charan qualifie Kiara Advani d’étourdissante alors qu’ils concluent le calendrier néo-zélandais pour RC 15 et plus

Samantha Ruth Prabhu se rend en Corée du Sud pour un traitement de myosite

Samantha Ruth Prabhu s’est récemment rendue sur son Instagram et a informé ses fans qu’elle souffrait de la maladie rare Myosotis et qu’elle était aux États-Unis pour un traitement maintenant, les rapports suggèrent que l’actrice de Yashoda s’est rendue en Corée du Sud pour un traitement supplémentaire et tous ses fans sont souhaitant un prompt rétablissement.

Mise à jour majeure de Jai Bhim 2 de Surya

Oui, vous avez bien lu, les réalisateurs de Surya Jai ​​Bhim ont confirmé qu’ils commenceront bientôt à travailler sur la suite du film et les fans ne contiennent pas leur excitation après avoir lu cette news. Jai Bhim était l’un des films les plus réussis de Suraya et il a touché des millions de cœurs.

Ram Charan termine le tournage en Nouvelle-Zélande pour RC15 et qualifie Kiara Advani d’étonnante

Ram Charan dans Kiara Advani sera vu ensemble dans RC 15 et les acteurs ont bouclé le planning de leur film en Nouvelle-Zélande. La star de RRR, Ram, s’est rendue sur son Instagram et a partagé les détails du tournage du film et a même félicité Kiara pour la même chose.

Le look rasé d’Ajith laisse ses fans à bout de souffle, l’acteur commence à tourner pour AK62 prétend des rapports

Ajith est l’une des superstars les plus aimées du sud et la photo rasée de près de l’acteur circule sur Internet et déclare qu’il a commencé à tourner pour son prochain film AK62.

Le prochain Connect de Nayanthara sortira à cette date le mois prochain

Nayanthara est de retour avec un énième film et cette fois c’est un Comedy Connect d’horreur. La cinéaste Vignesh Shivan et son mari annoncent la date de sortie du film qui est le 12 décembre 2022.