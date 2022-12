Nouvelles tendances du Sud aujourd’hui : la fièvre Allu Arjun-Rashmika Mandanna Pushpa s’empare de la Russie ; Vijay Deverakonda s’ouvre sur l’interrogatoire par ED

Laissez-nous vous raconter les principales nouvelles du sud qui ont retenu toute l’attention aujourd’hui. De la fièvre Pushpa d’Allu Arjun atteignant la Russie, Vijay Deverakonda a confirmé avoir été interrogé par ED sur le financement de Liger à Sonakshi Sinha perdant un film sud à gros budget et plus encore.

Les fabricants de NBK108 ont du mal à trouver une héroïne de masse pour la superstar Nandamuri Balakrishna alias Balayya. Et maintenant, des rapports suggèrent qu’ils avaient approché Sonakshi Sinha en face de la superstar, mais elle aurait cité une somme énorme pour ses frais et aurait raté une opportunité.

Vijay Deverakonda a confirmé avoir été interrogé par ED sur le financement de Liger car il affirmait que le financement du film provenait d’une source étrangère et que les réalisateurs et les acteurs se sont donc interrogés pour la même chose. “Avec une grande popularité, il y a des défis et vous ne pouvez rien y faire. Mais je vois cela comme une expérience. J’ai fait mon devoir quand ils ont appelé. Je suis allé répondre à leurs questions”.

La fièvre Pushpa s’empare de la Russie. L’ensemble du casting vedette, y compris Samantha Ruth Prabhu, Allu Arjun et Rashmika Mandana, a atteint le beau pays pour célébrer leur blockbuster le plus réussi. La vedette d’Allu Arjun et Rashmika Mandanna, Pushpa, a pris le relais dans le monde entier, le film se préparant maintenant pour la sortie en Russie. Aujourd’hui, après être devenu le film le plus tendance avec une liste de lecture populaire, Pushpa: The Rise a pris le dessus dans le monde entier. Les fans de Russie écoutent actuellement la chanson Saami Saami, qui est le blockbuster épique de Rashmika Mandanna en Inde. Cette chanson est devenue une sensation mondiale avec des fans russes qui vibrent à son rythme et suivent la tendance introduite par Rashmika Mandanna.

Le mariage de Manjima Mohan et Gautham Karthik était tout à fait rêveur et les photos de mariage invisibles du beau couple sont devenues virales sur Internet et leurs fans se sont évanouis devant leur alchimie. Manjima a même parlé de la grosse honte de son invité à son mariage, mais elle s’en fout.