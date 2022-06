Nouvelles surfaces de terrain d’expansion Medicaid à N. Carolina House

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Les républicains de la Chambre de Caroline du Nord ont présenté jeudi un plan qui pourrait autoriser l’extension de Medicaid à des centaines de milliers d’adultes à faible revenu supplémentaires, ce qui, selon leur chef, apporterait plus de certitude pour garantir que les hôpitaux ruraux et les toxicomanes obtiennent de l’aide.

La législation est promue par le président Tim Moore, qui a déclaré qu’il s’agissait d’une réponse à un vaste projet de loi sur l’accès aux soins de santé soutenu par le chef du Sénat du GOP, Phil Berger, qui contient une expansion et a reçu un soutien bipartisan écrasant au début du mois.

Bien que de nombreux républicains de la Chambre n’aiment pas le projet de loi du Sénat car il contient également trop de sujets controversés sans rapport avec l’expansion, Moore a déclaré qu’il espérait qu’offrir une alternative permettrait de poursuivre les pourparlers.

« Je ne sais pas si l’autre chambre sera d’accord ou non », a déclaré Moore au House Health Committee, mais « c’est une façon d’aller de l’avant avec un plan qui, je pense, aidera réellement à la fin de la journée sans causant à l’État un coup dur financier et, en fin de compte, aider ceux qui en ont le plus besoin.

L’expansion a été étroitement liée à des négociations en cours mais distinctes entre la Chambre et le Sénat sur les ajustements proposés à la deuxième année d’un budget de l’État de deux ans approuvé l’automne dernier. Berger a déclaré que l’expansion de Medicaid devrait être insérée dans le budget, ce que Moore n’est pas disposé à faire.

Bien que les législateurs espèrent mettre fin à la session de travail législatif le ou vers le 1er juillet, date du début de la nouvelle année fiscale, ils ne sont pas tenus d’ajourner. Moore et Berger se sont rencontrés jeudi pour régler le différend que leurs lieutenants n’ont pas pu résoudre. Ils ont dit qu’ils espéraient toujours voter sur la loi budgétaire la semaine prochaine.

La Caroline du Nord est l’un des 12 États qui n’ont pas élargi Medicaid grâce à ce que la loi fédérale sur les soins abordables de 2010 offre aux personnes représentant jusqu’à 138 % des directives sur la pauvreté. Les dirigeants législatifs républicains ont été sceptiques quant à l’expansion pendant des années, affirmant qu’ils ne pouvaient pas faire confiance au Congrès pour continuer à couvrir 90 % des dépenses. Mais cette part fédérale n’a pas changé et le gouvernement fédéral a offert des édulcorants financiers supplémentaires qui donneraient à la Caroline du Nord 1,5 milliard de dollars supplémentaires sur deux ans pour traiter les bénéficiaires traditionnels de Medicaid.

Contrairement à la proposition du Sénat, le plan de la Chambre n’accepte pas l’expansion tout de suite. Au contraire, il ordonne au département d’État de la Santé et des Services sociaux d’élaborer un «plan de modernisation de Medicaid» qui comprend l’expansion.

Un panel de 12 législateurs examinerait ensuite le plan à la mi-décembre et ferait des recommandations à l’Assemblée générale plénière, qui peu après « prendra des mesures » pour mettre en œuvre tout ou partie du plan sous forme de législation. Moore a déclaré qu’il s’attendait à ce que des votes aient lieu avant qu’une nouvelle édition de l’Assemblée générale ne prenne ses sièges au début de 2023.

Bien que Moore ait déclaré qu’il est possible que les législateurs rejettent toujours le plan d’expansion, il a qualifié la proposition de meilleure approche qu’il ait vue pour les aider à comprendre ce que l’expansion devrait accomplir. Sinon, « ils ne savent vraiment pas pour quoi ils votent. Ils achètent une voiture sans essai routier.

L’idée serait que le DHHS, une agence de l’administration du gouverneur démocrate Roy Cooper, négocie avec les Centers for Medicare et Medicaid Services sur un plan Medicaid pour la Caroline du Nord qui répondrait à au moins huit critères de référence désignés. Ils incluraient des projections selon lesquelles le programme Medicaid de l’État existant permettrait d’économiser de l’argent, des propositions visant à augmenter les soins de santé préventifs et les services médicaux dans les zones rurales et à dépenser 1 milliard de dollars sur les 1,5 milliard de dollars pour faire face à la « crise des opioïdes, de la toxicomanie et de la santé mentale » de l’État.

Berger est sceptique quant à la proposition de la Chambre, soulignant qu’une commission législative a déjà étudié l’expansion et d’autres problèmes d’accès aux soins de santé plus tôt cette année.

« Ainsi, la Chambre est passée de » Non « à » Étudions-le à nouveau « », a-t-il déclaré dans une déclaration écrite. « Il est plus que temps d’agir. »

Le représentant Jimmy Dixon, républicain du comté de Duplin et sceptique de l’expansion de Medicaid, a déclaré jeudi qu’il pensait que la proposition « enfile l’aiguille, et je suis prêt à soutenir cette approche », a-t-il déclaré. La commission n’a pas voté jeudi.

Cooper a été un ardent défenseur de l’expansion de Medicaid depuis son entrée en fonction en 2017, allant jusqu’à opposer son veto à un projet de loi budgétaire 2019 parce que l’expansion n’était pas abordée. Cela a conduit à une impasse de dépenses avec Moore et Berger qui n’a jamais été complètement résolue. Cooper serait invité à signer le projet de loi de Moore ou tout plan d’expansion approuvé par les législateurs qui parviendrait à son bureau.

Gary D.Robertson, Associated Press