Nouvelles sur Twitter : Elon Musk prévoit de licencier la plupart de ses employés

SAN FRANCISCO –

Elon Musk prévoit de licencier la plupart des employés de Twitter s’il devient propriétaire de la société de médias sociaux, selon un rapport publié jeudi par le Washington Post.

Musk a déclaré aux investisseurs potentiels lors de son achat sur Twitter qu’il prévoyait de supprimer près de 75% des 7 500 employés de Twitter, laissant l’entreprise avec une équipe réduite, selon le rapport. Le journal a cité des documents et des sources anonymes proches des délibérations.

Twitter, basé à San Francisco, et un représentant de l’avocat de Musk, Alex Spiro, n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Alors que des suppressions d’emplois étaient attendues quelle que soit la vente, l’ampleur des suppressions d’emplois prévues par Musk est bien plus extrême que tout ce que Twitter avait prévu. Musk lui-même a fait allusion à la nécessité d’éliminer certains membres du personnel de l’entreprise dans le passé, mais il n’avait pas donné de chiffre précis – du moins pas publiquement.

“Une réduction de 75% des effectifs indiquerait, au moins dès le départ, un flux de trésorerie disponible et une rentabilité plus solides, ce qui serait attrayant pour les investisseurs cherchant à participer à l’accord”, a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush. “Cela dit, vous ne pouvez pas vous frayer un chemin vers la croissance.”

Ives a ajouté qu’une réduction aussi drastique des effectifs de Twitter ferait probablement reculer l’entreprise des années.

Déjà, des experts, des organisations à but non lucratif et même le personnel de Twitter ont averti que le retrait des investissements dans la modération du contenu et la sécurité des données pourrait nuire à Twitter et à ses utilisateurs. Avec une réduction aussi drastique que Musk pourrait le prévoir, la plate-forme pourrait rapidement être envahie par du contenu nuisible et du spam – ce dernier dont le PDG de Tesla lui-même a déclaré qu’il s’occuperait s’il devenait propriétaire de l’entreprise.

Après son offre initiale de 44 milliards de dollars américains en avril pour acheter Twitter, Musk s’est retiré de l’accord, affirmant que Twitter avait déformé le nombre de faux comptes “spam bot” sur sa plateforme. Twitter a poursuivi en justice et un juge du Delaware a donné aux deux parties jusqu’au 28 octobre pour régler les détails. Sinon, il y aura un procès en novembre.