Les conditions météorologiques continuent d’être un facteur dans la lutte contre les incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest, les prévisions annonçant une détérioration des conditions dans de nombreuses communautés.

CALENDRIER DE RÉ-ENTRÉE

Les ordres d’évacuation continuent d’être en vigueur pour 68 pour cent de la population des Territoires du Nord-Ouest qui ont fui leur domicile, en grande partie vers les communautés de l’Alberta.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CTV Edmonton mercredi, l’Organisation de gestion des urgences des Territoires du Nord-Ouest a déclaré qu’il faudra probablement plusieurs semaines avant que les résidents évacués des Territoires du Nord-Ouest ne soient autorisés à rentrer chez eux. Cela est principalement dû aux conditions météorologiques difficiles qui continuent de limiter la capacité des équipes à lutter contre les incendies.

« Je sais que ce n’est pas ce que les gens veulent entendre, mais pour le moment, notre priorité est que les gens soient en sécurité et non qu’ils retournent dans les communautés touchées », indique le communiqué.

« Pour que la rentrée se produise, les incendies menaçant les communautés évacuées ne doivent plus être une menace imminente. Alors que les équipes travaillent 24 heures sur 24 pour lutter contre les incendies, traiter les points chauds et créer des coupe-feu, ces efforts seront mis à l’épreuve par les conditions météorologiques dans les prochains jours. jours. »

FORT-SMITH

Mardi soir, le complexe d’incendies de Wood Buffalo, qui menace les communautés de Fort Smith et de Fort Fitzgerald, en Alberta, s’est considérablement développé et a brisé une ligne de défense majeure : la garde des bulldozers. Une protection de bulldozer est une longue bande de terrain dégagée par des machines lourdes à partir de laquelle les équipes de pompiers peuvent travailler. Il agit également comme une barrière pour empêcher le feu de se propager en éliminant tout combustible sur son passage.

Mercredi, l’incendie se trouvait à quatre kilomètres de Fort Smith et s’était quelque peu étendu en direction de Fort Fitzgerald, a déclaré la responsable de l’information sur les incendies des Territoires du Nord-Ouest, Jessica Davey-Quantick, lors d’une conférence de presse mercredi soir.

La région du Slave Sud devrait être confrontée à un « risque d’incendie extrême » au cours des prochains jours, avec des températures qui devraient atteindre le milieu des degrés 20 et des vents venant du nord et du nord-est.

Davey-Quantick a déclaré que les équipes qui combattent le complexe d’incendie de Wood Buffalo se concentrent sur l’élimination des sources de combustible qui pourraient potentiellement alimenter les incendies.

« Ils ont réussi hier à couper le carburant des incendies, et nous continuerons à poursuivre ces opérations d’allumage lorsque cela sera sûr », a-t-elle déclaré. « De vastes protections ont été réalisées autour de Fort Smith jusqu’à Thebacha et la subdivision Bell Rock, et elles continueront d’être étendues au cours des prochains jours. »

Un petit incendie de forêt brûle au sud d’Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest, le jeudi 17 août 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Jeff McIntosh)

Un autre incendie brûle à environ 23 kilomètres au nord de Fort Smith. L’incendie provoqué par la foudre s’étend sur environ 970 kilomètres et était auparavant géré par une équipe de gestion des incidents de l’Alberta.

Les pompiers des Territoires du Nord-Ouest indiquent dans une mise à jour en ligne que l’activité des incendies a augmenté en raison des « conditions de vent extrêmes ».

« Les équipes continuent de lutter contre cet incendie lorsque les conditions le permettent. »

Mercredi soir, l’autoroute 5, également connue sous le nom d’autoroute de Fort Smith, restait fermée en raison d’incendies.

COUTEAU JAUNE

Mardi, les incendies dans la région de North Slave, qui comprend la ville de Yellowknife, ont été maîtrisés par des équipes. La météo y a été favorable aux pompiers, leur permettant de gagner quelques gains sur les incendies.

La courte pause météorologique pourrait changer sur l’ensemble du territoire, car le risque d’incendie prévu pour la région du Slave Nord est élevé et extrême pour Yellowknife et les communautés environnantes.

Mercredi soir, des équipes comprenant 320 personnes et 13 hélicoptères avaient réussi à maintenir le complexe de lutte contre les incendies de North Slave à 15 kilomètres de la ville grâce aux températures plus fraîches et à quelques pluies dans la région.

« Cependant, nous aurions besoin de beaucoup plus de pluie et de températures beaucoup plus fraîches pour réellement avoir un impact sur l’incendie », a déclaré Davey-Quantick. Avec des conditions sèches attendues pour le reste de la semaine, elle a averti que la région pourrait connaître des incendies dans certaines zones.

« La priorité concernant cet incendie reste la construction de lignes de contrôle à l’ouest de Yellowknife et la protection des structures, ainsi que la poursuite de l’expansion du vaste réseau de coupe-feu, de gicleurs et d’autres mesures de protection qui ont été mises en place », a-t-elle déclaré.

LA RIVIÈRE HAY ET KAKISA

Les communautés de Hay River et de Kakisa restent sous le coup d’un ordre d’évacuation en raison d’un incendie qui a traversé l’autoroute 1, bloquant une voie de sortie.

Lors de sa mise à jour de mercredi, Davey-Quantick a déclaré que l’activité des incendies dans la région avait augmenté vers le sud-est en raison de la hausse des températures et des conditions de sécheresse persistantes.

Au cours des prochains jours, les équipages se préparent à une température de 28 °C et le vent devrait pousser la fumée vers Hay River.

« En travaillant avec le soutien de l’Ontario et de l’armée, les équipes ont réalisé environ 10 km de lignes tendues et poursuivront ce travail jusqu’à ce qu’elles atteignent 30 à 40 km », indique une mise à jour sur le site Web du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Une partie de la route à la sortie de Hay River et d’Enterprise reste fermée, selon la carte de l’état des routes.

L’incendie se situe à environ huit kilomètres au sud de Hay River et à 14 kilomètres à l’est de Kakisa.

LE ROI PUBLIE UNE DÉCLARATION

Le roi Charles a publié une déclaration mercredi matin en réponse à l’état d’urgence déclaré dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique en raison des incendies de forêt en cours.

Le roi nouvellement couronné a rappelé sa visite à Yellowknife en 2022 et a remercié les premiers intervenants et les fonctionnaires pour leur « travail infatigable ».

« Nous nous souvenons avec beaucoup d’affection de notre visite à Yellowknife et dans les Territoires du Nord-Ouest l’année dernière et nous ne pouvons que commencer à imaginer le chagrin de ces communautés face à cette situation désastreuse », peut-on lire dans le communiqué.

Le roi a évoqué la façon dont les Canadiens se sont unis dans les circonstances.

« La beauté du Canada ne se limite pas à ses paysages ; sa véritable beauté réside dans la force et la résilience des Canadiens ainsi que dans l’attention et le souci qu’ils manifestent les uns envers les autres face à l’adversité.

COMMENTAIRES TRUDEAU

Le premier ministre Justin Trudeau a brièvement commenté les incendies de forêt en cours aux Territoires du Nord-Ouest et partout au Canada lors d’une conférence de presse mercredi.

« Les Forces armées canadiennes continuent d’être déployées sur le terrain et de soutenir et Service Canada aide à évacuer. Nous sommes sur le terrain. Nous aidons », a-t-il déclaré.

Les ordres d’évacuation continuent d’être en vigueur pour 68 pour cent de la population des Territoires du Nord-Ouest qui ont fui leur domicile, en grande partie vers des communautés de l’Alberta.

« Je tiens à remercier tous les Canadiens qui se sont mobilisés, ont ouvert leurs communautés, ont ouvert leurs maisons, aux personnes fuyant dans des moments difficiles », a déclaré le premier ministre. « Les Canadiens montrent vraiment qui ils sont lorsque nous sommes constamment là pour les aider. »

Avec des fichiers de Megan DeLaire de CTVNews.ca