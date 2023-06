Nouvelles sur la Syrie : les efforts de rapatriement repoussés par le gouvernement canadien

OTTAWA –

Le gouvernement fédéral a rejeté une offre d’une délégation de la société civile de se rendre dans le nord-est de la Syrie au nom d’Ottawa pour rapatrier les Canadiens détenus.

Au lieu de cela, un groupe réduit, comprenant le sénateur Kim Pate, a l’intention de se rendre dans la région à la fin août pour recueillir des informations sur les Canadiens détenus dans des camps et des prisons sordides.

La délégation comprendra également Alex Neve, ancien secrétaire général d’Amnistie internationale Canada, et Scott Heatherington, ancien diplomate canadien.

Les participants prévoient discuter des détails de l’initiative lors d’une conférence de presse à Ottawa ce matin.

À la fin du mois dernier, la Cour d’appel fédérale a annulé la déclaration d’un juge selon laquelle quatre hommes canadiens détenus dans des camps syriens avaient droit à l’aide d’Ottawa pour rentrer chez eux.

La décision de mai a annulé une décision de janvier du juge de la Cour fédérale Henry Brown, qui avait ordonné à Ottawa de demander le rapatriement des hommes dès que raisonnablement possible et de leur fournir des passeports ou des documents de voyage d’urgence.

Les Canadiens font partie des nombreux ressortissants étrangers dans les camps et prisons syriens gérés par les forces kurdes qui ont repris la région déchirée par les conflits au groupe extrémiste État islamique d’Irak et du Levant.

Le 19 avril, Sally Lane, la mère de Jack Letts, l’un des quatre hommes canadiens, a écrit à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lui demandant d’autoriser rapidement une délégation de sept membres en Syrie fin mai.

« Je suis convaincu que dans les circonstances actuelles, autoriser cette délégation est essentiel pour sauver la vie de Jack et protéger les droits de tous les détenus canadiens », a écrit Lane. « A ce titre, je serai membre de cette délégation. »

Dans une interview, Lane a déclaré que le gouvernement avait refusé de fournir un soutien à la délégation. « Ils n’ont pas vraiment donné de raison. Tout ce qu’ils ont dit, c’est que le rapatriement sera effectué uniquement par les membres du gouvernement. »

Étant donné que la mission remaniée prévue pour août sera davantage un voyage d’information, Lane ne prévoit pas d’y aller.

« Ce ne sera pas vraiment un voyage de rapatriement », a-t-elle déclaré. « Je veux dire, ça va être préparatoire au rapatriement, mais il n’y aura en fait personne qui reviendra. Et j’ai juste pensé, je ne peux pas accepter l’idée de voir Jack et de le laisser là-bas. Je pense juste que ce serait gentil de me briser, et je crois que ça le briserait. Alors je ne vais pas faire ce voyage.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles le gouvernement n’appuierait pas la délégation proposée, le porte-parole d’Affaires mondiales Canada, Jean-Pierre Godbout, a déclaré qu’Ottawa déconseillait tout voyage en Syrie.

« Pour des raisons de confidentialité et de sécurité opérationnelle, nous ne pouvons pas commenter des cas spécifiques ou des actions futures potentielles », a-t-il ajouté.

L’identité et la situation des trois autres hommes canadiens ne sont pas connues du public.

Au milieu des procédures judiciaires, l’avocat Lawrence Greenspon a conclu un accord avec le gouvernement fédéral plus tôt cette année pour ramener à la maison six femmes canadiennes et 13 enfants de Syrie qui avaient initialement fait partie de l’action en justice.

Neve a déclaré dans une entrevue que le « refus apparemment implacable » du gouvernement d’aider au retour des hommes au Canada « est à notre avis, franchement, honteux ».

La délégation de trois membres prévoit de se rendre à Mossoul, dans le nord de l’Irak, puis de voyager par voie terrestre vers le nord-est de la Syrie.

Les membres espèrent parler au plus grand nombre possible de Canadiens — hommes, femmes et enfants — dans les camps et les centres de détention, a déclaré Neve, chercheur principal à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

« Nous voulons voir leur bien-être, nous voulons voir à quels problèmes de droits de l’homme ils peuvent être confrontés », a-t-il déclaré. « Donc, de ce côté-là, c’est vraiment une mission de bien-être et d’humanitaire. »

Mais la délégation souhaite également rencontrer des responsables locaux pour voir si des mesures peuvent être prises pour aider à faciliter la libération des Canadiens, a ajouté Neve.

Les représentants du gouvernement canadien devraient jouer ce rôle, comme ils l’ont fait avec certaines des femmes et des enfants ramenés de Syrie, a-t-il déclaré.

« De nombreux autres pays ont été beaucoup plus activement impliqués dans la facilitation et la réalisation du rapatriement de leurs ressortissants, de sorte que le Canada continue d’être très remarquablement à la traîne au sein de la communauté internationale », a déclaré Neve.

« Et je pense que c’est décevant, surtout pour un pays comme le Canada qui affirme fièrement que nous croyons aux droits de l’homme. »

Neve a déclaré que si l’un des Canadiens détenus en Syrie pose un problème de sécurité, ces problèmes peuvent être traités par le système judiciaire. Mais laisser les citoyens languir à l’étranger pendant des années « n’est tout simplement pas acceptable ».



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 juin 2023.