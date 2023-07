Nouvelles sur la grève des acteurs du SAG: Mark Ruffalo condamne les « milliardaires » à Hollywood qui « rient comme des gros chats »

L’acteur Mark Ruffalo a exhorté ses collègues stars à travailler avec des producteurs indépendants, suite à l’annonce que SAG-AFTRA signera bientôt des « accords intérimaires » avec des producteurs véritablement indépendants qui permettront à nombre d’entre eux de réaliser des projets pendant la grève, tant qu’ils ne sont pas affiliés à l’Alliance of Motion Picture and Television Producers.

« Ensuite, nous faisons simplement ce que nous faisons toujours – créer un excellent contenu et ils peuvent l’acheter, ou nous le retirons nous-mêmes et NOUS partageons ces ventes », a-t-il tweeté. « Ils ont créé un empire de milliardaires et croient que nous n’avons plus de valeur. Pendant qu’ils traînent dans les camps d’été des garçons milliardaires en riant comme des gros chats, nous organisons un nouveau monde pour les travailleurs.