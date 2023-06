Nouvelles sur la démission de Boris Johnson: les députés concluront l’enquête du Partygate alors que l’ancien Premier ministre est accusé d’avoir dirigé une « mutinerie »

Gavin Robinson a insisté sur le fait que les retombées de la démission de Boris Johnson et d’autres députés conservateurs concernaient le Parti conservateur, car il a averti que les troubles ne devraient pas être une raison pour retarder la promulgation d’une législation répondant aux préoccupations du DUP concernant la souveraineté et les frictions commerciales.

Le DUP bloque la décentralisation à Stormont depuis plus d’un an pour protester contre le protocole d’Irlande du Nord du Brexit – un ensemble d’accords commerciaux qui ont créé des barrières économiques entre la région et le reste du Royaume-Uni.