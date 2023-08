Nouvelles sur la COVID-19 : État des nouveaux vaccins au Canada

Le gouvernement fédéral se prépare à introduire un nouveau vaccin contre la COVID-19 cet automne, mais à l’approche de l’automne, les autorités sanitaires ne l’ont pas encore approuvé.

Jeudi après-midi, Santé Canada examinait toujours activement les soumissions de Pfizer-BioNTech et Moderna pour mettre à jour la composition actuelle du vaccin contre la COVID-19, a déclaré Mark Johnson, porte-parole de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

« Ces soumissions sont examinées en priorité par une équipe scientifique dédiée », a déclaré Johnson à CTVNews.ca dans un courriel.

Il a expliqué que le processus d’autorisation dépend de plusieurs facteurs, notamment la date de soumission, les délais d’examen, l’approbation des autorités et l’approvisionnement en vaccins du fabricant.

Étant donné que le processus d’approbation est en cours, Johnson n’a pas pu confirmer combien coûterait la production et la distribution du nouveau vaccin ni la quantité de doses que le Canada recevra.

QU’EST-CE QUI REND CE NOUVEAU VACCIN DIFFÉRENT ?

Bien que les vaccins précédents offrent une protection contre une gamme de variantes du COVID-19, comme le vaccin bivalent adapté Omicron BA.4/BA.5, cette nouvelle version, si elle est approuvée, ciblera les variantes du virus les plus récentes qui ont provoqué une augmentation des hospitalisations à travers le pays.

« Avoir un vaccin qui correspond à ce qui circule dans la population offre de meilleures chances d’avoir la meilleure réponse immunitaire pour anticiper ce qui se passe », a déclaré Shehzad Iqbal, directeur médical national chez Moderna Canada.

Le nouveau vaccin ciblera la nouvelle variante du COVID-19, la sous-variante XBB.1.5 Omicron, comprenant les chaînes BA.2.86 et EG.5.1.

Au cours des trois dernières années et demie depuis le début de la pandémie, le virus de la COVID-19 a tellement muté que sa forme originale est maintenant considérée comme un « virus ancestral », a déclaré Dawn Bowdish, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le vieillissement et l’immunité et professeure. à l’Université McMaster.

« Ce virus est désormais éteint. Donc, cela ne sert vraiment à rien de se faire vacciner contre cela », a-t-elle déclaré jeudi à CTVNews.ca.

Les vaccins COVID-19 précédents, a expliqué Bowdish, présentaient une combinaison entre le virus d’origine et les variantes d’Omicron.

« La raison en est que nous ne savions pas vraiment si nous avions encore besoin de plus de protection contre l’original, mais comme je l’ai dit, il est maintenant éteint », a-t-elle déclaré.

GRIPPE CONTRE. COUPS DE COVID-19

Au Canada, seulement 5,7 pour cent des personnes ont reçu une injection de rappel contre le COVID-19 au cours des six premiers mois de cette année.

« Les gens en ont assez du COVID, je l’apprécie », a déclaré Iqbal.

« Mais en fin de compte, la nature ne fonctionne pas de cette façon. La nature continue d’évoluer et nous ne souhaitons donc pas nous contenter de la complaisance.

Le directeur médical national de Moderna Canada, Shehzad Iqbal, pose devant la caméra. (Soumis)

Avec la transition vers une ère post-pandémique, de nombreuses personnes espéraient probablement que le COVID-19 serait traité comme la grippe – avec une injection annuelle – ou la rougeole – avec une seule vaccination pendant l’enfance – et que vous soyez efficacement protégé ; mais ce n’est pas le cas, a expliqué Bowdish.

La saison de la grippe ne dure que six mois. « Ainsi, vous vous faites vacciner au début de la saison grippale et vous êtes protégé », a déclaré Bowdish.

D’un autre côté, a-t-elle ajouté, le COVID-19 « semble se manifester sous plusieurs vagues avec ces différents variants plusieurs fois par an », ce qui signifie que les gens pourraient avoir besoin de vaccins mis à jour pour être protégés contre les variants en circulation.

« Je n’aurai jamais fini de me faire vacciner contre la grippe et il est peu probable que j’en ai jamais fini avec mes vaccins contre le COVID », a déclaré Bowdish.

QUAND SERA-T-IL DISPONIBLE?

S’il est approuvé, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande l’administration d’une dose du nouveau vaccin à partir de cet automne pour les groupes d’âge autorisés au moins six mois après leur dernier vaccin contre la COVID-19 ou après leur infection connue par le SRAS-CoV-2, selon la date la plus tardive. .

Johnson a écrit qu’il est encore « trop tôt » pour dire quand les nouveaux vaccins seront distribués étant donné que Santé Canada examine toujours les soumissions.

S’il est approuvé, a ajouté Johnson, le gouvernement fédéral est prêt à lancer une campagne nationale partageant des informations cruciales sur le bien-être personnel, y compris des conseils en matière de vaccination. L’objectif est « d’alléger le fardeau global de la saison des maladies respiratoires sur nos systèmes de santé », a déclaré Johnson.

Le vaccin nouvellement formulé est également actuellement examiné par les autorités sanitaires du monde entier, notamment aux États-Unis et en Europe, a déclaré jeudi un porte-parole de Pfizer à CTVNews.ca dans un courriel.