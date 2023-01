Nouvelles spatiales : chute d’un ancien satellite de la NASA

CAP CANAVERAL, Floride –

Un satellite de la NASA à la retraite âgé de 38 ans est sur le point de tomber du ciel.

La NASA a déclaré vendredi que le risque qu’une épave tombe sur qui que ce soit était “très faible”. La majeure partie du satellite de 5 400 livres (2 450 kilogrammes) brûlera à sa rentrée, selon la NASA. Mais certaines pièces devraient survivre.

L’agence spatiale a estimé les risques de blessures causées par la chute de débris à environ 1 sur 9 400.

Le satellite scientifique devrait descendre dimanche soir, à plus ou moins 17 heures, selon le département de la Défense.

La société californienne Aerospace Corp. vise cependant lundi matin, à plus ou moins 13 heures, le long d’une piste passant au-dessus de l’Afrique, de l’Asie, du Moyen-Orient et des régions les plus occidentales de l’Amérique du Nord et du Sud.

.Le Earth Radiation Budget Satellite, connu sous le nom d’ERBS, a été lancé en 1984 à bord de la navette spatiale Challenger. Bien que sa durée de vie prévue soit de deux ans, le satellite a continué à mesurer l’ozone et d’autres mesures atmosphériques jusqu’à son retrait en 2005. Le satellite a étudié comment la Terre absorbait et rayonnait l’énergie du soleil.

Le satellite a reçu un envoi spécial de Challenger. La première femme américaine dans l’espace, Sally Ride, a mis le satellite en orbite à l’aide du bras robotique de la navette. Cette même mission comportait également la première sortie dans l’espace d’une Américaine : Kathryn Sullivan. C’était la première fois que deux femmes astronautes volaient ensemble dans l’espace.

Il s’agissait du deuxième et dernier vol spatial de Ride, décédé en 2012.

