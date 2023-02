Nouvelles sorties OTT et en salles à rattraper ce week-end ; Farzi de Shahid Kapoor, A Man Named Otto de Tom Hank et plus [Watch Video]

Quoi regarder ce vendredi: Cette semaine, plusieurs nouveaux titres sont arrivés sur les plateformes OTT et en salles. L’un des points forts est la série Prime Video “Farzi”, avec Shahid Kapoor. La comédie policière a été créée par Raj et DK, le duo à l’origine de la série à succès “The Family Man”. “Moon Girl and Devil Dinosaur” de Marvel est également sorti sur Disney + Hotstar. Netflix a lancé “Your Place or Mine”. Dans les cinémas, le public peut voir «Amigos», «Dhuin» sur Mubi India, «A Man Called Otto» et «Hansika’s Love Shaadi Drama» sur Disney + Hotstar. Ces nouvelles versions offrent une gamme de genres parmi lesquels les téléspectateurs peuvent choisir et ne manqueront pas de fournir de nombreux divertissements. Regarde des vidéos.