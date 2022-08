Nouvelles sorties de films en septembre 2022 : Cuttputlli d’Akshay Kumar à Jogi de Diljit Dosanjh ; contenu passionnant sur OTT pour vos besoins excessifs [Watch Video]

Nouvelles sorties de films en septembre 2022 : De nos jours, le public aime regarder ses émissions et films préférés sur les plateformes OTT. Les téléspectateurs préfèrent rester à la maison, manger du pop-corn et profiter de leurs séries Web et films préférés avec leurs amis et leur famille. Septembre est toujours un mois pour regarder du bon contenu. Ce mois-ci a vu la première de plusieurs bonnes émissions de télévision, films et séries Web. Vous pouvez regarder plusieurs films et émissions Web épiques, comme Cuttputlli d’Akshay Kumar sur Disney Plus Hotstar, Jogi de Dilijit Dosanjh sur Netflix, et d’autres. Voici la liste des films et séries web dont vous pourrez profiter ce mois-ci sur la plateforme OTT. Regarder la vidéo.