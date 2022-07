Nouvelles salles d’opération à l’Hôpital général de Kelowna – Kelowna Capital News

Alors que le pays se prépare à la fin de la pandémie de COVID-19, des salles d’opération indispensables sont ajoutées aux hôpitaux de l’intérieur pour aider à réduire les longs temps d’attente.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a annoncé le 18 juillet que deux nouvelles chambres arriveront à l’hôpital général de Kelowna et trois à l’hôpital Royal Inland de Kamloops.

“Nous avons fait d’énormes progrès vers la reprogrammation et l’achèvement des interventions chirurgicales reportées à l’intérieur en raison de la pandémie de COVID-19, des urgences environnementales et des redéploiements de personnel”, a déclaré Dix, qui a ajouté que les chambres supplémentaires permettront à davantage de patients d’accéder à des soins plus proches de leur maisons.

Pour le KGH, cela signifie une augmentation de 14 à 16 salles d’opération au Centre cardiaque et chirurgical intérieur, avec une date d’ouverture prévue au printemps 2023. Deux nouvelles salles signifient qu’environ 2 500 interventions chirurgicales supplémentaires pourront être effectuées chaque année à l’hôpital.

L’expansion de Kelowna est financée conjointement par un investissement ponctuel de 6,7 millions de dollars du Central Okanagan Regional Hospital District et de la province.

Le conseiller de Kelowna et président du district de l’hôpital régional Central Okanagan, Loyal Wooldridge, a déclaré que ces agrandissements sont «primordiaux».

“C’est une nouvelle fantastique et un excellent moyen pour le district hospitalier régional de répondre aux besoins en capital du KGH.”

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaHôpitauxKamloops