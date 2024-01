Nouvelles royales : Sarah Ferguson « de bonne humeur » après un diagnostic de cancer de la peau – la dernière

Sarah, duchesse d’York, a déclaré qu’elle était de « bonne humeur » et « reconnaissante pour les nombreux messages d’amour et de soutien » après avoir annoncé qu’elle avait reçu un diagnostic de mélanome malin.

Dans un post sur Instagram, elle a déclaré : « J’ai pris du temps pour moi car on m’a diagnostiqué un mélanome malin, une forme de cancer de la peau, mon deuxième diagnostic de cancer moins d’un an après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein cet été et a subi une mastectomie et une chirurgie reconstructive.