Nouvelles routes de la soie – Anna Engelhardt et al.

Au XIXe siècle, une ruine était le décor d’un film d’horreur gothique. Aujourd’hui, les monstres envahissent les infrastructures. Avec leurs membres tentaculaires et leurs carcasses massives, les plateformes pétrolières imposantes, les câbles qui se tordent et les mines sans fond sont des présages de terreur contemporaine. L’horreur infrastructurelle est un moyen d’enquêter et d’exposer l’infrastructure de l’expansionnisme colonial dans sa monstruosité inhérente. En tant que genre, elle vise à créer un malaise, une répulsion ou un suspense en exposant l’architecture de la dépossession et de la destruction comme un présage.

Tôt le matin. Le bourdonnement incessant et étrangement doux des moteurs résonne à peine contre les murs d’acier. La raffinerie est illuminée par la fenêtre. Je suis réveillé, non pas parce qu’un bruit soudain a interrompu mon sommeil, mais à cause d’un silence nouveau et inhabituel. Quelque chose ne va pas. Je m’efforce d’écouter. J’ai peur, mais de quoi ? Des véhicules silencieux, des voix lointaines, des aboiements de chiens ? Jusqu’à présent, je n’avais peur de rien. J’écoute. J’écoute, mais de quoi ? L’odeur de pétrole et de métal flotte lourdement dans l’air. J’ouvre mes placards et je vais à la fenêtre.

Je baisse les yeux. Tout mon bâtiment est plongé dans le noir. Combien de temps cette panne va-t-elle durer ? Au loin, la raffinerie domine le paysage. La pluie vient de cesser, mais l’eau continue de s’égoutter de la structure en acier. Des lumières vives projettent de longues ombres sur les murs métalliques et les machines humides. La structure me semble familière. Pourtant, elle ne correspond pas tout à fait à son environnement. Elle n’est pas déplacée, mais plutôt disproportionnée. Elle a tellement grandi qu’elle est devenue étrange, méconnaissable.

Ce n’est qu’une raffinerie, me dis-je. Elle brille comme toujours. Tout est pareil qu’hier. Sauf que maintenant, dans le black-out, la lumière rouge me fixe. Sa lueur, hypnotique et faible, perce la profonde obscurité qui s’est abattue sur cette périphérie de la ville. Je détourne le regard. Des reflets rouges me hantent dans la myriade de camions-citernes mouillés, de trains de marchandises et de voies ferrées. Pas une seule personne n’est là, ni dans les rues, ni par les fenêtres. Si quelqu’un d’autre regardait la raffinerie, il ne remarquerait probablement rien de spécial, se demandant peut-être seulement : pourquoi l’usine ne fume-t-elle pas ? Y a-t-il une grève ?

Dans le genre de l’horreur, les tentatives de dissimuler la violence des infrastructures se révèlent vaines. La tension et la violence ne peuvent être contenues et finissent par s’infiltrer dans les foyers des colons. Nous observons comment les liquides héritent directement du symbolisme de l’extraction coloniale, comme les résidus toxiques qui brûlent la peau, ou comme une boue noire scintillante de pétrole ou de goudron qui provoque une douleur atroce et transforme la scène en un terrain vague pollué. Du sang sort de l’évier d’une maison hantée. Les protestations contre « l’odeur du sang ukrainien dans le gaz russe » proviennent du même élan. Ils symbolisent un moment où les infrastructures ne parviennent plus à maintenir la façade de la normalité des colons.





Contrairement aux genres d’horreur, qui misent beaucoup sur la valeur de choc, l’horreur infrastructurelle fonctionne grâce au suspense. Elle s’attache à révéler les présages de dépossession et de destruction dans l’architecture, créant ainsi un inconfort et une répulsion. Le suspense dans l’horreur infrastructurelle peut durer des générations, empoisonnant lentement ceux qui se trouvent à proximité de ces structures, et s’étendre sur des distances dont les véritables dimensions ne peuvent être entièrement saisies. Le genre repose sur l’énormité des infrastructures et la violence qu’elles autorisent – ​​le sublime.

Les lumières lointaines de la raffinerie rampent lentement vers moi depuis l’horizon. Je conduis prudemment vers elles sur l’autoroute, en traversant un autre vieux pont industriel incliné. J’ai entendu tellement de superstitions. Beaucoup de gens qui travaillaient à la raffinerie se plaignent souvent de leur vue. Le problème était que les gens devenaient aveugles. Pas complètement aveugles, mais quelque chose qui s’apparente à une cécité nocturne. On dit qu’ils ne sont pas devenus aveugles à cause de l’obscurité ou d’un quelconque type d’éclairs – bien que des éclairs aient été signalés – mais à cause d’un bruit assourdissant, un bruit si intense qu’il a provoqué la cécité. Les médecins ont dit que c’était impossible. Ils ont demandé aux ouvriers de réfléchir à nouveau. Mais les ouvriers ont insisté : c’était un bruit énorme qui les a aveuglés. Et pourtant, personne d’autre ne l’a entendu.

Pendant un moment, je roule dans un silence complet, même de mes propres pensées. Sans lampadaires, l’envie de regarder en arrière sur la route est irrésistible. Je sais qu’il n’y a personne. Mais lorsque les phares n’éclairent que ce qui est devant moi, je sens un regard lourd. Je ne peux pas m’en empêcher. Bien sûr, il n’y a personne. Je ne regarde pas en arrière, mais l’obscurité s’épaissit derrière moi. Un frisson soudain me traverse ; pas un frisson froid, mais un frisson d’agonie. J’accélère, mal à l’aise d’être seul dans ce black-out, stupidement effrayé sans raison par ma profonde solitude. Je crois avoir entendu quelque chose. L’asphalte se fissure peu à peu de plus en plus sous le poids des camions chargés. Ce doit être la voiture.

Fredric Jameson a observé comment l’impérialisme opère en obscurcissant les liens structurels entre la vie quotidienne dans la métropole et la souffrance et l’exploitation dans la colonie. Cette disjonction est infrastructurelle. Les infrastructures d’extraction convertissent la violence en confort, en maintenant ces deux réalités disjointes de part et d’autre du pipeline. Leur fonction ne se limite pas à créer et à maintenir un lien matériel d’extraction. Les ressources extraites subissent des étapes de transformation matérielle qui les purifient progressivement de leur origine violente. Ce raffinement leur permet de pénétrer les espaces domestiques sous couvert de confort, de commodité et de chaleur. Selon les mots de Paul Guernsey, « les urgences sont un élément de perception » et les infrastructures des colons visent spécifiquement à masquer « les urgences environnementales en tant que cycles de violence coloniale et d’écocide ». L’infrastructure coloniale vise à contenir, dissimuler, laver et filtrer les horreurs de l’extraction pour ceux qui l’utilisent.

La raffinerie de pétrole est un élément clé d’un tel système d’obscurcissement. Bien que des sanctions contre le pétrole russe aient été introduites par l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis à la suite de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine, les molécules énergétiques russes ont continué à pénétrer le marché européen, ainsi que d’autres marchés qui prétendaient les interdire. Lorsque le pétrole russe est traité dans la raffinerie italienne, il « change de nationalité ». Le pétrole russe devient du pétrole italien, ce qui lui permet d’être consommé comme produit national et même d’être vendu à l’étranger. En mai 2023, la raffinerie ISAB en Sicile, anciennement détenue par le groupe énergétique russe Lukoil, a été vendue à une société de capital-investissement inconnue, GOI Energy Limited. GOI Energy a été fondée à Chypre en 2022, juste après le début de l’invasion à grande échelle de la Russie, et n’a conclu aucun autre accord en dehors de la raffinerie ISAB. Le PDG de GOI Energy est Michael Bobrov, un homme d’affaires russe ayant la double nationalité russo-israélienne. Tous les dirigeants actuels de la raffinerie sont d’anciens dirigeants russes de Lukoil qui ont conservé leurs postes sous Bobrov. La raffinerie ISAB est la troisième plus grande raffinerie de pétrole d’Europe et constitue un élément essentiel du système de raffinage italien, représentant 30 % de l’approvisionnement en diesel de l’Italie et 20 % de sa capacité énergétique totale. Le traitement du pétrole russe dans une raffinerie en Italie finance non seulement directement la guerre en Ukraine, mais soutient également le fonctionnement d’infrastructures extractivistes sur les terres des peuples autochtones en Russie. L’horreur des infrastructures n’invente pas mais amplifie ce qui est déjà ressenti et vu par ceux qui se trouvent à proximité. Cela peut sembler n’être qu’une métaphore pour ceux qui n’en ont jamais ressenti les conséquences.

Le virage vers la petite station-service se profile à l’horizon. Tout autour est humide et silencieux. Le bruissement des pneus roulant sur le gravier m’apaise. J’arrête la voiture et coupe le moteur. Impossible de déterminer le moment exact où il a commencé. Le sifflement s’est intensifié lentement le long de la frontière floue entre l’audible et l’ultrason. Je ne fais aucun bruit. Je n’entends rien. Non, je n’entends rien. Le bruit est assez fort, un sifflement chuchoté, indistinct et inhumain. Il vient de sous la route. Je sens des fils et des tuyaux courir le long des bords de la route. J’écoute le bourdonnement pulsatoire sous le béton.

Une désagréable impression me vient à l’esprit : peut-être qu’il n’y a pas vraiment de bruit. Peut-être que je suis en train de perdre la tête. C’est si familier que j’essaie de me convaincre que ce murmure n’est que le fruit de mon imagination. Tout cela est dû au stress. J’essaie de me détendre et de ne penser à rien, en espérant qu’avec mes pensées qui défilent avec anxiété, je puisse expulser ce bruit infernal de mon esprit. Je parviens à arrêter mes pensées, mais dans mon esprit momentanément vide, le son devient plus résonnant, plus fort et plus clair. Il devient plus fort lorsque je remarque une fissure sur l’asphalte.

Tout mon corps frissonne sous ma veste. La fissure s’élargit en un trou dentelé, m’incitant à regarder à l’intérieur. Le sifflement métallique atteint un sommet insupportable lorsque je jette un œil en dessous. L’un des réservoirs de stockage, encadré par des bords métalliques déchiquetés et évasés, émerge de l’obscurité. Le bruit m’invite à descendre dans l’abîme, mais j’hésite. L’asphalte est comme de la glace fine, et mes pieds sont engourdis, prêts à trébucher. Je m’approche. Il n’y a rien. Est-ce le vide qui siffle ?

Le bruit vient des profondeurs. Il va me saisir la tête, me fermer les yeux. Le bruit est maintenant complètement insupportable. Impossible de me concentrer sur la plus simple des pensées. Il me noie comme une mare d’eau stagnante. J’entends si bien tout que je n’ai plus besoin de regarder.

Je ne me sens plus bien.