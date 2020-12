S’exprimant lors d’une conférence de presse au Danemark, le Premier ministre Mette Frederiksen a présenté une liste de nouvelles restrictions nationales et locales pour lutter contre le nombre croissant de cas de coronavirus dans le pays.

Frederiksen a annoncé qu’il y aurait un «Géographique, ciblée, fermeture partielle» à Aarhus, Copenhague, Odense et un certain nombre de municipalités où l’infection est la plus répandue, avec de nouvelles restrictions introduites dans 38 régions du pays.

Le Premier ministre a déclaré dans un message vidéo au pays que cette décision était cruciale, car «Nous devons intervenir tôt, afin que nous puissions, espérons-le, éviter de fermer encore plus durement.»

Les maires des 38 municipalités touchées ont assisté à une réunion virtuelle avec le gouvernement lundi matin pour discuter des restrictions à venir et de la manière dont leurs citoyens devraient agir pour aider à contrôler le virus. De nouvelles restrictions seront en place jusqu’au 3 janvier, et les mesures nationales déjà en place seront prolongées jusqu’en mars.

Les élèves de cinquième année et plus seront renvoyés chez eux, tandis que les employés qui ne travaillent pas dans des emplois essentiels seront invités à travailler à domicile, et les bars, cinémas, institutions culturelles et restaurants resteront fermés jusqu’à la fin du nouvel an.

Le ministre de la Santé Magnus Heunicke a déclaré lors d’une conférence de presse lundi, «Nous entrons dans une nouvelle phase de l’épidémie. C’est une phase où nous assistons à des augmentations exponentielles des courbes d’infection. »

Au cours du week-end, le Danemark a signalé 3 718 nouvelles infections et 20 nouveaux décès, portant le nombre total de cas confirmés dans le pays à 88 858 et le nombre de décès à 878 depuis le début de la pandémie.

