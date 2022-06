Nouvelles règles sur les gilets pare-balles à New York portés par le tueur de Buffalo

ALBANY, NY (AP) – La nouvelle loi de New York interdisant la vente de gilets pare-balles à la plupart des civils ne couvre pas le type d’armure portée par le tireur qui a tué 10 personnes dans un supermarché Buffalo, une lacune qui pourrait limiter son efficacité dans dissuadant les futurs assauts de type militaire.

Lors de l’attaque du 14 mai, Payton Gendron portait un gilet plaqué d’acier, une armure suffisamment solide pour arrêter une balle de poing tirée par un agent de sécurité du magasin qui tentait d’arrêter le saccage de Gendron.

Une loi promulguée à la hâte par les législateurs de l’État après l’attaque restreint les ventes de gilets définis comme des « gilets pare-balles souples ».

Les gilets souples, qui sont légers et peuvent être dissimulés sous les vêtements, peuvent être efficaces contre les tirs de pistolet. Les gilets portant des plaques en acier, en céramique ou en polyéthylène, qui peuvent potentiellement arrêter les cartouches de fusil, ne sont pas explicitement couverts par la législation.

Cela a laissé certains détaillants confus quant à ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas vendre – et les législateurs parlent d’une solution possible.

« Je sais que vous avez parlé de gilets souples, mais qu’en est-il des plaques d’armure dures, des porte-plaques ou des armures qui ne sont pas des gilets, mais des vêtements qui offrent une protection. C’est aussi interdit ? C’est tellement vague », a déclaré Brad Pedell, qui dirige 221B Tactical, un magasin d’équipements tactiques et de gilets pare-balles à New York. Il a dit que son magasin avait tendance à vendre plus d’armures à plaques dures que le type souple interdit.

Avec l’armure la plus résistante encore autorisée à être vendue, « je ne suis pas convaincu que cette législation soit très significative », a déclaré Warren Eller, professeur de politique publique au John Jay College of Criminal Justice.

Le membre de l’Assemblée Jonathon Jacobson, l’un des principaux parrains de la législation, a déclaré à l’Associated Press qu’il serait « heureux de modifier la loi pour la rendre encore plus forte ».

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, une démocrate, est également consciente de la nécessité de changements, a déclaré son bureau.

« Le gouverneur Hochul était fier de signer la nouvelle loi révolutionnaire adoptée par la législature pour restreindre les ventes de gilets pare-balles, et travaillera avec la législature pour élargir les définitions de la loi à la première occasion », a-t-il déclaré.

À l’échelle nationale, il existe peu de limites sur les ventes de gilets pare-balles. Avant l’adoption de la loi de New York, le Connecticut avait l’une des rares restrictions. Il permet uniquement aux gens de l’acheter en personne auprès des concessionnaires, et non par correspondance.

Pedell dit que de nombreux clients de son magasin de New York achètent l’armure pour leur propre protection.

« C’est décevant parce que les résidents ont juste peur, et ils viennent nous voir parce qu’ils ont peur, et nous offrons une aide qui les rend plus confiants, qu’ils ne seront pas poignardés, blessés ou potentiellement tués », a déclaré Pedell. « Le fait (les législateurs) enlèvent cela, quel que soit le but qu’ils ont en tête, je trouve cela vraiment triste et inutile et moralement répréhensible. »

L’interdiction de New York vise à empêcher les criminels d’obtenir un avantage sur les agents de la paix ou les agents de sécurité comme Aaron Salter, qui a été tué en essayant d’arrêter l’attaque raciste du tireur contre le supermarché Buffalo.

Parmi les tireurs qui ont tué quatre personnes ou plus dans un espace public depuis 1966, 12% portaient des gilets de sauvetage, a déclaré le sociologue James Densley, co-fondateur de The Violence Project, un groupe de réflexion à but non lucratif avec une base de données sur les fusillades de masse.

La loi de New York limite les ventes de gilets pare-balles souples aux personnes qui travaillent dans les forces de l’ordre et l’armée, ainsi qu’aux personnes exerçant certaines autres professions qui nécessitent un équipement de protection. La liste des types d’emplois qui qualifient quelqu’un pour acheter une armure, et ceux qui ne le font pas, doit encore être déterminée par les responsables de l’État.

Le département d’État de New York a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que les autorités examinaient la nouvelle loi et prévoyaient d’élaborer des réglementations pour les professions éligibles nécessitant l’utilisation d’un gilet de sauvetage.

Les dirigeants du Deadline Club, la section new-yorkaise de la Society of Professional Journalists, avaient exhorté Hochul à opposer son veto au projet de loi, invoquant des inquiétudes quant à savoir s’il serait difficile pour les organes de presse d’acheter une armure pour les journalistes qui travaillent dans des zones de conflit ou couvrent troubles civils aux États-Unis

« Je connais un certain nombre de photographes qui ont porté un équipement de protection par mesure de précaution lorsqu’ils se trouvaient dans des situations qui pourraient devenir violentes », a déclaré Peter Szekely, président du plaidoyer du groupe.

Les New-Yorkais sont toujours autorisés à posséder des gilets et à les acheter dans d’autres États, bien que Jacobson, un démocrate, ait déclaré qu’il s’efforcerait d’éliminer cette option lors de la prochaine session législative en janvier.

« Nous voulions faire avancer les choses le plus rapidement possible et ne pas laisser le parfait se mettre en travers du chemin du bien », a déclaré Jacobson. « Comme toutes les lois de l’État de New York, nous essayons toujours de les améliorer à l’avenir. Bien sûr, nous essaierons d’améliorer cette loi.

___

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter.

Maysoon Khan, L’Associated Press