Nouvelles règles IRS pour 2023 et 2024

Venmo est une plateforme pratique pour envoyer, recevoir et demander de l’argent. Mais si vous utilisez Venmo pour certains types de transactions, vous pourriez devoir payer des taxes.

La bonne nouvelle est que les transactions personnelles sur la plateforme de paiement ne génèrent généralement pas d’impôt à payer. C’est lorsque vous utilisez Venmo à des fins professionnelles que vous devez préparer une facture fiscale.

Si vous ne savez pas comment fonctionnent les taxes sur Venmo, continuez à lire. Vous découvrirez quelles transactions Venmo l’Internal Revenue Service considère comme imposables et ce que vous devez savoir lors de la préparation de votre déclaration de revenus. Nous expliquerons également certains changements fiscaux à venir pour Venmo et d’autres applications de paiement auxquelles vous devriez vous préparer en 2024.

Couverture complète:

Comment l’IRS traite les transactions Venmo

Lorsque vous envoyez de l’argent à vos amis et à votre famille à l’aide de Venmo, vous n’avez généralement pas à vous soucier de payer des impôts ou de déclarer les transactions à l’IRS. Mais si vous utilisez Venmo ou d’autres plateformes de paiement peer-to-peer, comme PayPal ou l’application Cash, à des fins professionnelles, vous devrez déclarer les revenus et payer des impôts sur l’argent que vous recevez.

Voici quelques exemples de transactions que vous ne le faites pas devez déclarer à l’IRS ou payer des impôts sur le revenu sur :

Votre ami vous envoie de l’argent via Venmo pour couvrir sa part d’un repas ou d’un trajet Uber.

Votre maman Venmos vous donne de l’argent comme cadeau d’anniversaire.

Votre colocataire vous envoie sa moitié du loyer et de la facture d’électricité via Venmo.

Mais si vous utilisez Venmo pour collecter des paiements pour votre petite entreprise ou votre activité secondaire, ou si vous vendez des articles dans un but lucratif, vous devez déclarer l’argent que vous gagnez à l’IRS et payer des impôts dessus. Voici quelques exemples de transactions Venmo qui entraînent des exigences de déclaration, ainsi qu’une obligation fiscale :

Vous êtes propriétaire d’une entreprise qui vend des T-shirts et des objets artisanaux sur Etsy et acceptez les paiements via des applications tierces.

Vous promenez des chiens ou nettoyez des maisons en guise d’activité secondaire, et vos clients vous paient via Venmo ou une plateforme similaire.

Vous êtes un pigiste payé via Venmo.

Vous vendez votre ancien canapé plus cher que ce que vous avez payé, et l’acheteur Venmos vous paie le prix.

Notez que ces exigences en matière de déclaration fiscale s’appliquent quelle que soit la manière dont vous recevez l’argent que vous avez gagné. Vous êtes tenu de déclarer vos revenus et bénéfices à l’IRS et de payer des impôts sur cet argent. Peu importe que vous soyez payé en espèces ou par chèque, dépôt direct, carte de crédit ou application tierce. Ces exigences ne changent pas beaucoup d’année en année.

Voici cependant où cela devient confus : les règles régissant le moment où les applications de paiement sont tenues de déclarer vos revenus à l’IRS et de vous fournir des documents fiscaux changent.

En savoir plus: Pouvez-vous utiliser une carte de crédit sur Venmo ?

Modifications des déclarations fiscales pour Venmo et PayPal en 2023 et 2024

Les contribuables qui sont payés à partir d’applications tierces comme Venmo, Zelle ou PayPal, et ceux qui reçoivent des paiements par carte de crédit, carte de débit ou carte-cadeau peuvent recevoir un document fiscal appelé formulaire 1099-K. Dans certaines circonstances, une société de traitement des paiements ou une application tierce soumettra des informations sur l’argent que vous avez gagné à l’IRS via le formulaire 1099-K et vous enverra une copie avant le 31 janvier de l’année civile précédente.

Ce qui change, c’est que l’IRS abaisse les seuils de déclaration du formulaire 1099-K pour Venmo, PayPal et les applications similaires.

L’American Rescue Plan, un programme de secours contre le COVID-19 adopté en 2021, comprenait une disposition exigeant que les services de paiement comme Venmo fournissent aux utilisateurs le formulaire fiscal 1099-K s’ils avaient des transactions commerciales de 600 $ ou plus.

La nouvelle règle devait initialement entrer en vigueur pour l’année fiscale 2022, mais l’IRS a été informé par crainte de confusion pour les contribuables. Par exemple, de nombreuses personnes vendent occasionnellement des objets personnels, comme des vêtements ou des meubles, à un prix inférieur à ce qu’elles ont payé, ce qui ne devrait pas donner lieu à une facture fiscale. Cependant, de nombreuses personnes auraient pu recevoir le formulaire 1099-K si leurs transactions dépassaient 600 $. Fin 2023, l’IRS a annoncé qu’il repousserait une fois de plus d’un an le seuil de déclaration le plus élevé et qu’il introduirait progressivement l’exigence la plus basse.

Pour l’année fiscale 2023 (pour laquelle les déclarations sont dues le 15 avril 2024), les anciens seuils de déclaration fiscale s’appliqueront. Vous recevrez le formulaire 1099-K de Venmo, PayPal et d’autres applications tierces si :

Vous avez des transactions de paiement pour des biens et services vendus qui dépassent 20 000 $ et plus de 200 transactions. (Notez que les États du Maryland, du Massachusetts, du Vermont et de la Virginie ont des seuils de déclaration fiscale de 600 $, tandis que l’Illinois a un seuil de déclaration de 1 000 $ si vous avez effectué au moins quatre transactions commerciales distinctes.)

Vous êtes soumis à une retenue à la source, que l’IRS peut exiger si vous n’avez pas fourni un numéro d’identification fiscale précis ou si vous avez sous-déclaré des dividendes ou des revenus de placement dans le passé.

Dans le cadre de son approche progressive, l’IRS mettra en œuvre un seuil inférieur de 5 000 $ pour les plateformes de paiement en 2024, qui s’appliquera aux déclarations de revenus dues en 2025.

Comment éviter les taxes sur Venmo

Si vous êtes travailleur indépendant et que vous êtes payé via Venmo pour votre travail, ou si vous vendez des articles dans un but lucratif, il est indéniable que vous devrez des impôts sur cet argent. Vous devrez déclarer ce revenu lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, même si vous ne recevez pas le formulaire 1099-K. Consultez un fiscaliste si vous avez des questions quant à savoir si une transaction compte comme revenu imposable.

Vous ne pouvez pas éviter les taxes en vous tournant vers une autre application de paiement. Les autres plateformes de paiement peer-to-peer, notamment PayPal, Stripe et Square, sont soumises aux mêmes règles. Et vous êtes responsable de déclarer l’argent que vous gagnez et de payer des impôts dessus, quel que soit le mode de paiement – ​​même si vous ne recevez pas de 1099-K.

Cela dit, il existe quelques situations dans lesquelles vous pouvez faire face à une facture fiscale pour une transaction Venmo alors que vous n’avez aucune obligation fiscale.

Assurez-vous que les paiements que vos amis et votre famille vous envoient pour des cadeaux ou des remboursements ne sont pas accidentellement étiquetés comme « biens et services ». Si les transactions personnelles mal étiquetées dépassent le seuil de déclaration pour l’année (5 000 $ en 2024), vous pourriez recevoir un formulaire 1099-K, même si ces transactions ne sont pas imposables. De plus, vous paierez des frais sur les transactions qui devraient être gratuites. Si quelqu’un vous a envoyé un paiement qui a été étiqueté par inadvertance comme « biens et services », demandez-lui de contacter Venmo pour corriger l’erreur.

Vous pouvez généralement éviter de payer des taxes sur les transactions Venmo si vous vendez des articles à un prix inférieur à celui que vous avez payé. Si vous avez vendu moins de 20 000 $ d’articles, vous ne devriez pas recevoir de 1 099-K pour 2023, mais vous en recevrez un pour 2024 si vos ventes dépassent 5 000 $ à mesure que les nouvelles exigences de déclaration entrent en vigueur.

Même si vous obtenez un 1099-K, cela ne signifie pas nécessairement que vous devrez des impôts. Par exemple, supposons que vous ayez payé 30 000 $ pour votre voiture, puis que vous l’ayez vendue sur Venmo pour 23 000 $. Même si vous avez reçu un 1099-K de Venmo, vous pouvez déclarer la perte lorsque vous produisez votre déclaration et éviter toute obligation fiscale. Il est essentiel de conserver une trace du montant que vous avez payé pour tout article que vous pourriez éventuellement vendre. Renseignez-vous auprès d’un conseiller fiscal pour vous assurer de ne pas vous retrouver avec une facture fiscale inutile.

FAQ

Venmo sera-t-il taxé en 2023 ?

Vous devez payer des impôts sur l’argent que vous gagnez via Venmo en 2023, ainsi que pour les autres années fiscales. Cependant, l’IRS a retardé la mise en œuvre des nouveaux seuils de déclaration du formulaire 1099-K. La plupart des contribuables ne recevront un formulaire fiscal 1099-K pour 2023 que s’ils ont reçu plus de 20 000 $ en paiements Venmo pour des biens et services, ainsi qu’au moins 200 transactions. Mais vous êtes toujours responsable de déclarer les revenus Venmo inférieurs à ces seuils et de payer des impôts sur cet argent, même si vous ne recevez pas le formulaire 1099-K.

Quelle est la règle fiscale de 600 $ ?

La règle fiscale de 600 $ est une nouvelle règle qui obligera à terme les applications de paiement tierces comme Venmo, PayPal et Cash App à soumettre le formulaire 1099-K pour tout utilisateur qui gagne plus de 600 $ sur la plateforme au cours d’une année fiscale. La nouvelle règle est reportée à 2023, elle n’affectera donc pas les utilisateurs pendant la saison des impôts en 2024. Un seuil progressif de 5 000 $ s’appliquera pour l’année d’imposition 2024.

Dois-je des taxes si je vends de la crypto-monnaie en utilisant Venmo ?

Vous recevrez un relevé des gains et des pertes de Venmo si vous avez vendu de la crypto-monnaie en utilisant la plateforme. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez pour vendre des cryptomonnaies, vos bénéfices sont soumis à l’impôt sur les plus-values. Vous pourrez peut-être compenser une partie de vos gains par des pertes en capital. Consultez un fiscaliste au sujet des règles.