Nouvelles règles du whip: Luke Harvey, Kevin Blake et Luke Morris réagissent aux appels à des sanctions plus strictes et à la disqualification | Nouvelles de la course

L’ancien jockey Luke Harvey dit qu’il est en faveur de la disqualification des chevaux si les règles du fouet sont enfreintes, suite à l’appel d’un comité d’examen pour une augmentation significative des sanctions.

La British Horseracing Authority (BHA) a publié mardi un rapport du Whip Consultation Steering Group – comprenant des personnalités de l’industrie telles que l’entraîneur John Gosden et le jockey Tom Scudamore – recommandant des modifications des règles du whip et des sanctions pouvant inclure des disqualifications.

Le rapport appelle à l’introduction de disqualifications pour les chevaux lorsqu’un cavalier utilise le fouet quatre fois ou plus au-dessus du niveau autorisé, qui devrait rester à sept frappes pour les jockeys plats et huit pour les jockeys saut.

Martin Kelly a interrogé le chef de la BHA, Brant Dunshea, sur les nouvelles règles concernant le fouet dans les courses de chevaux.



Parallèlement à cela, le conseil recommandera de limiter les jockeys à l’utilisation du fouet en revers, sauf pour des raisons de sécurité.

Un autre changement proposé est un doublement de la suspension pour les infractions dans les courses “majeures”, définies sur les deux codes pour inclure tous les concours de classe 1 et de classe 2 et toutes les courses dépassant un prix total de 27 500 £ pour une course plate ou 20 000 £ pour un Course de saut.

S’adressant à Sky Sports Racing, Harvey a déclaré qu’une ligne devait être tracée dans le sable pour les jockeys et que le sport deviendrait ainsi beaucoup plus juste.

“Je pensais qu’il était inévitable que les chevaux soient disqualifiés lorsque les chevaux dépassent une certaine limite”, a déclaré Harvey.

Recommandations du rapport : règles du fouet 1 – L’utilisation du fouet à des fins de sécurité doit rester un principe fondamental de la réglementation. 2 – La Règle exigeant le port du fouet (mais pas nécessairement utilisé) devrait être conservée. 3 – L’utilisation du fouet ProCush doit continuer à être autorisée pour l’encouragement, avec une réglementation stricte et appropriée de son utilisation. 4 – Les règles du fouet seront modifiées pour restreindre l’utilisation pour l’encouragement à la position du revers seulement. 5 – L’harmonisation des règles du whip et des peines est une aspiration positive. La BHA devrait continuer à jouer un rôle de premier plan dans les discussions sur l’harmonisation avec ses homologues internationaux, notamment l’Irlande et la France.

“Quand les gens disent qu’il y a une certaine marge de manœuvre dans le nombre de fois qu’un jockey a été autorisé à frapper un cheval, j’ai toujours pensé que c’était une charge d’ordures.

“Vous devez tracer une ligne dans le sable – si c’est huit, c’est huit. Je suis en faveur de la disqualification des chevaux, dans aucun autre sport vous ne pouvez tricher et gagner.

“A quoi ça sert d’obéir aux règles quand le gars qui vous a battu s’en est tiré. La force dans la position du revers est infime par rapport à quand vous en retournez un.”

Cependant, Harvey a concédé que l’introduction de l’utilisation du revers uniquement ne peut pas modifier la perception du grand public.

Le jockey Luke Morris dit que les nouvelles règles du fouet aideront les coureurs à savoir que les règles ne peuvent pas être enfreintes et que le vainqueur conserve toujours la victoire.



“Je me demande simplement dans la perception du grand public, que même si vous ne pouvez pas frapper un cheval aussi fort, je me demande si cela apaisera les gens”, a-t-il ajouté.

“Je me demande simplement si cela fera une différence pour les gens qui ne veulent pas du tout que le fouet soit utilisé.”

“J’espère que cela créera une meilleure compréhension”

Jockey vainqueur du groupe 1 Luc Morris a convenu que les nouvelles règles feront du sport un terrain de jeu égal, mais a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité de passer à l’utilisation du revers uniquement.

“Lorsque vous êtes en compétition, vous voulez savoir que le gars avec qui vous êtes en compétition ne va pas complètement enfreindre les règles. C’est bien que ce soit à un niveau où les gens ne peuvent pas retirer le mickey des règles, je pense c’est une bonne chose.

“Je ne sais pas trop quelle était la vraie différence entre passer du coup droit au revers, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de différence de force. Nous devrons travailler dessus et j’espère que cela créera une meilleure compréhension. “

Recommandations du rapport : Sanctions 1 – Le seuil d’application de certaines pénalités de whip sera abaissé, pour augmenter l’effet dissuasif et assurer une intervention plus précoce. 2 – Les pénalités seront augmentées pour certaines infractions spécifiques où la pénalité actuelle est jugée insuffisante. 3 – Les sanctions pécuniaires appliquées aux cavaliers amateurs pour fautes de fouet seront aggravées. 4 – La structure des sanctions pour l’utilisation du fouet au-delà du niveau autorisé, qui sont les infractions les plus fréquemment commises, sera révisée pour augmenter l’effet dissuasif. 5 – La structure des pénalités pour l’utilisation du fouet au-dessus du niveau autorisé dans les courses majeures sera révisée en doublant les suspensions pour la même infraction dans les courses standard. 6 – Les délits de fouet répétés doivent être traités à un stade plus précoce et les peines pour les délits répétés doivent être augmentées pour dissuader de nouvelles répétitions. 7 – La disqualification du cheval sera introduite dans le cadre des sanctions pour une utilisation particulièrement grave du fouet au-delà du niveau autorisé, où il y a eu un non-respect clair et flagrant des règles.

Chef de la BHA Brant Dunshea a également parlé à Sky Sports Racing après les recommandations et a déclaré que les nouvelles décisions seront bientôt reflétées dans le monde entier.

“Ce sera l’objectif principal des commissaires avant d’autoriser une course et d’annoncer le résultat, a-t-il déclaré.” Nous espérons qu’il sera très peu probable que les commissaires ratent un dépassement net du niveau autorisé qui déclencherait une disqualification.

“Bien sûr, cette réglementation sur la disqualification nous placera différemment des autres nations, mais je pense que le groupe de pilotage est d’avis qu’il s’agit d’une initiative de premier plan au niveau mondial.

“Cela positionne British Racing en bonne place sur la scène internationale et il sera intéressant de voir si d’autres suivent.”

L'ancien jockey Freddy Tylicki discute des nouvelles décisions du whip et soutient que l'ingérence aurait dû être abordée en premier.



“La course doit beaucoup se mettre à jour”

Cependant, Freddy Tylickiqui a été paralysé à la suite d’une chute à mi-course en 2016 – a demandé pourquoi plus n’avait été fait pour modifier les règles d’interférence qui ont été un sujet controversé ces dernières semaines.

Paul Hanagan s’est vu imposer une interdiction de dix jours après sa victoire sur The Ridler dans les Norfolk Stakes à Royal Ascot, tandis que la course de Rab Havlin sur Free Wind dans les Lancashire Oaks et l’interdiction de 12 jours accordée à Christophe Soumillon après avoir remporté l’Eclipse sur Vadeni ont également fait l’objet d’un examen minutieux.

“La course doit se mettre à jour un peu – enfin, beaucoup”, a déclaré Tylicki. “Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est comment les règles et les infractions du whip s’ajoutent aux interférences de conduite?

“Comment se fait-il que cela soit plus important maintenant que d’être coincé dans des interférences de conduite? Trier cela pour le meilleur et le meilleur pour que lorsque vous sortez, vous rendez les choses plus sûres sur la piste.

“Je ne comprends pas très bien comment le whip peut être plus important en ce moment que les infractions d’équitation après ce qui s’est passé ces derniers mois.

Expert Kévin Blake était d’accord avec cette évaluation, admettant que des vies sont en danger pour les chevaux et les humains si les règles d’interférence actuelles ne sont pas modifiées.

Kevin Blake dit que les décisions du whip de cet après-midi ont jeté les bases pour que la BHA s'attaque aux interférences qui ont été un sujet brûlant ces dernières semaines.



“Le fouet est quelque chose dont nous devons être conscients – et des perceptions plus larges – mais le fouet ne fera jamais de mal à l’homme ou à la bête. C’est purement une chose de perception que nous regardons.

“Les interférences mettent chaque jour les chevaux et les cavaliers en danger et pour moi, c’est un problème bien plus urgent.

“Pour moi, cela pose les bases de la manière dont ils devraient aborder le problème des interférences maintenant exactement de la même manière.

“Augmentez les sanctions et sous-traitez-les à un panel de stewards centralisés qui peuvent y faire face de la manière la plus cohérente possible.”